Altın fiyatlarındaki artış hızı yavaşladı: Rekor 2026’ya ertelendi

07 Ocak 2025 09:04 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:12

Yatırımcı 2025 yılının başında en çok altın fiyatlarını yakından takip ederken Goldman Sachs analistleri yeni yorumda bulundu. Goldman Sachs, altının 3.000 dolar/onsa ulaşmasının 1 seneyi bulacağını söyledi.

Goldman Sachs​, altının 3.000 dolar/ons seviyesine ulaşmasının 2025 yerine 2026​'yı bulacağını açıkladı. Merkez bankalarının güçlü altın alımları fiyatları desteklerken, Fed’in yavaş faiz indirimleri kısa vadede yükselişi sınırlıyor.

GOLDMAN SACHS'TAN YENİ ALTIN​ TAHMİNİ

Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması beklenirken, Goldman Sachs, 2025 yılı için yaptığı 3.000 dolar/ons tahminini revize etti. Banka, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerinde yavaş davranacağını öngörerek bu hedefin 2026 ortasına ertelendiğini duyurdu.

MERKEZ BANKALARININ ALTINA OLAN İLGİSİ SÜRÜYOR

Goldman Sachs analistleri, merkez bankalarının altına olan talebinin uzun vadede fiyatları desteklemeye devam edeceğini belirtti. Banka, aylık altın alımlarının 2026 ortasına kadar ortalama 38 ton olacağını öngörüyor. Ancak, faiz oranlarının daha yavaş düşmesi ve yatırımcıların altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) ilgisinin azalması, kısa vadede fiyat artışlarını sınırlayabilir.

FİYATLAR NE DURUMDA?

Goldman Sachs, 2025'in son çeyreğinde altın fiyatlarının 2.910 dolar/ons seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor. Ancak, Aralık ayında ABD seçimlerinin ardından belirsizliğin azalması nedeniyle ETF’lere olan ilginin zayıflaması, yılbaşına düşük bir başlangıç yapılmasına yol açtı.

FAİZ İNDİRİMLERİ VE ALTIN FİYATLARI

Goldman Sachs ekonomistleri, 2025 yılında Fed’in faiz oranlarını toplamda 75 baz puan düşüreceğini öngörüyor. Bu, daha önceki 100 baz puanlık tahmine göre daha az bir gevşeme anlamına geliyor. Buna rağmen, ABD'nin büyüyen borç yükü ve bazı ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme çabaları altın talebini canlı tutabilir.

ALTIN FİYATLARI DALGALI

Altın fiyatları, pazartesi günü dalgalı bir seyir izledi. Spot altın fiyatı sabah saatlerinde 2.649 dolara kadar yükselirken, kısa süre sonra 2.614 dolara geriledi.

Goldman Sachs, ABD’nin borç artışının ve dolar bağımlılığını azaltmak isteyen ülkelerin, merkez bankası alımlarını artıracağını belirtti. Uzmanlara göre, ticaret gerilimlerinin yeniden tırmanması da altın fiyatlarını yeniden yukarı çekebilir.

ALTIN PİYASASINDA YAVAŞ AMA GÜÇLÜ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Uzmanlar, altının merkez bankaları ve küresel ekonomik dengeler nedeniyle uzun vadede güçlü bir yatırım aracı olmaya devam edeceği görüşünde birleşiyor. Ancak kısa vadeli hareketlerde yatırımcıların dikkatli olması gerektiği uyarısı yapılıyor.