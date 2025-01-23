Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor! İşte 23 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

23 Ocak 2025 07:24 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 07:26

Hafta boyunca üst üste rekor kıran altın fiyatları bugün de yükselişini sürdürüyor. Gram altın ve çeyrek altında neler oluyor? İşte 23 Ocak 2025 altın fiyatları...

Gram altın fiyatında 3 bin 800 TL için tarih verildi! Kuyumcu esnafı açıkladı: "Şu an hep altın alan oluyor"

Gram altın fiyatında 3 bin 800 TL için tarih verildi! Kuyumcu esnafı açıkladı: "Şu an hep altın alan oluyor"

Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 150 bin lira, en yüksek 3 milyon 169 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 1,3 artışla 3 milyon 165 bin 900 lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.153,43 TL'den, çeyrek altın ise 5.182,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 23 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

23 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.153,10

Satış 3.153,43

23 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.134,00

Satış 5.182,00

23 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 10.272,00

Satış 10.363,00

23 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.478,00

Satış 20.639,00

23 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.752,61

Satış 2.752,91