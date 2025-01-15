Altın hareketlendi! Gözler kritik verilere çevrildi! İşte 15 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

15 Ocak 2025 07:18 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 07:19

Küresel piyasalarda gözler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Kritik veriler öncesi altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 15 Ocak 2025 altın fiyatları...

Küresel piyasalar bu gün ABD​'den gelecek habere kilitlendi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 49 bin lira, en yüksek 3 milyon 68 bin lirayı gören standart altının kilogram​ fiyatı​, dün gün sonunda yüzde 0,5 artışla 3 milyon 68 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.055,02 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.032,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 15 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

15 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.054,61

Satış 3.055,02

15 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.987,00

Satış 5.032,00

15 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 9.973,00

Satış 10.064,00

15 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.885,00

Satış 20.045,00

15 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.675,69

Satış 2.676,21