Altın için 3 kritik rakam! OpenAI'in yeni versiyonunda altın için yıl sonu tahmini yapıldı

15 Eylül 2024 11:26 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 12:11

Küresel ekonomide altın yatırımcısının en güvenli limanı olmayı sürdürürken yıl sonu için peş peşe fiyat tahminleri geliyor. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'in yeni versiyonu o1'inde altının yıl sonu tahmin fiyatı soruldu. Yapay zeka programında altın için yıl sonu tahminleri şaşırttı. İşte detaylar...

Altın, dolar, borsa! Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu

Altın, dolar, borsa! Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu

ChatGPT​'nin geliştiricisi OpenAI​, ChatGPT​'nin yeni versiyonu o1'i tanıttı. Dünyanın önde gelen yapay zeka​ (AI) şirketi OpenAI​, 12 Eylül'de o1 adlı en gelişmiş modelini piyasaya sürdü. Yapay zeka​ ABD Merkez Bankası (FED), eylül ayı faiz kararı öncesinde yatırımcıları yakından ilgilendirecek bir tahminde bulundu. Ekonomistler yapay zekaya yıl sonu için güvenli liman altın​ için fiyat sordu. 2024 sonu için altın​ fiyat tahmini bu yapay zeka​ modelinde arandı.

Daha önce o1'den bir Bitcoin​ ( BTC ) ve Nvidia (NASDAQ: NVDA ) fiyat tahmini istenmişti. Yayımlandığı gibi, OpenAI​'nin modeli BTC'nin 90.000 dolardan işlem göreceğini ve NVDA hissesinin buradan büyüyeceğini öngörmüştü.

ALTIN​ 3200 DOLAR ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Genel olarak, o1'in mevcut fiyatlarda altın​ için düşüş senaryosu yok ve tahminini üç yükseliş tahminine bölüyor. Normal tahminde altını ons başına 2.800 dolara yerleştirirken, agresif tahmin emtiayı 3.200 doların üzerinde görüyor.

YIL SONU FİYATLARI

"Doktora düzeyindeki" yapay zekanın "iyimser tahmin" olarak adlandırdığı tahmin, altının Aralık 2024'e kadar 2.900 ila 3.100 dolar arasında işlem göreceğini öngörüyor.

ALTIN​ FİYAT ANALİZİ

Altın​ şu anda 2.577 dolar civarında işlem görüyor ve 14 Eylül 2023'ten bu yana yıllık bazda %34,75 büyüme kaydetti. Değerli metalin yakın zamanda 2.586 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması, rekor piyasa talebini vurgulaması dikkat çekici.

Gelişmeler devam ederken, altının 30 günlük üssel hareketli ortalamasında (1D 30-EMA) 2.491$ seviyesinde önemli bir destek bulunuyor.

Bu teknik analiz, lider emtianın devam etmeden önce bu bölgeyi 2.500$ psikolojik seviyesine yakın bir seviyede test edebileceğini öne sürüyor.

Bloomberg'in kıdemli emtia stratejisti Mike Mcglone, altının fiyatının ons başına 3.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Bu da OpenAI​'nin o1 çıktısıyla uyumlu.