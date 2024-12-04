Altın için alım fırsatı! İslam Memiş 'Sakin olun' diyerek uyardı

04 Aralık 2024 14:59 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:34

Son dönemde yaşanan altın ve döviz piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar ekonomik gelişmeleri yakından takip ediyor. Küresel gerilimler ve Trump politikalarına dair endişelerle altın fiyatları yatay bir seyir izlemeye devam ediyor. Ons altın 2.640 dolar seviyesinin üzerinde tutunurken, gram altın yeniden düşüş eğilimi gösterdi. FED faiz kararlarına yönelik beklentiler, altının seyrini şekillendirirken, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara "Sakin kalın" çağrısında bulundu.

Altın​ piyasası, ABD'nin ekonomik görünümüne ve Başkan Donald Trump​'ın ekonomiye yönelik adımlarına ilişkin beklentilerle yön bulmaya çalışıyor. ABD'den gelen ekonomik veriler ve FED​'in yaklaşan faiz toplantısı, piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. Yurt içinde ise altın yatırımcıları, fiyat dalgalanmalarını yakından takip ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini paylaşarak yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

ALTIN FİYATLARI​ NE DURUMDA?

Küresel piyasalarda ons altın 2.640 dolar seviyesinin üzerinde işlem görürken, gram altın Türkiye’de Kapalıçarşı’da 3.028 TL’den alıcı buluyor. Gram altın fiyatının geçtiğimiz hafta 3.043 TL seviyesini gördüğü, ancak şu an bir miktar geri çekildiği belirtiliyor.

FED FAİZ KARARLARI VE EKONOMİK VERİLER

17-18 Aralık tarihlerinde yapılacak FED toplantısı öncesinde ABD ekonomisinden gelen iş gücü verileri dikkatle izleniyor. Özellikle, beklenenden yüksek iş ilanları ve iş piyasasındaki dayanıklılık, FED’in faiz kararlarında etkili olacak. Bu cuma açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin, ekim ayında açıklanan 12 bin seviyesinden 212 bine yükselmesi bekleniyor. FED kararlarında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı yüzde 73 olarak değerlendiriliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR

Güney Kore ve Fransa'daki politik belirsizlikler, Orta Doğu’daki gerginlikler ve Rusya-Ukrayna savaşı, altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Uzmanlar, artan jeopolitik risklerin piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini vurguluyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN YATIRIMCIYA TAVSİYELER

Memiş, altın yatırımcılarını sakin kalmaya ve piyasa dalgalanmalarını alım fırsatı olarak değerlendirmeye davet etti. Özellikle ons altın fiyatlarındaki baskılanmanın gram altına aynı ölçüde yansımadığını belirtti. Bunun nedenini ise dolar/TL kurunun stabil duruşuna bağladı. "Gram altındaki düşüşler, ons altına kıyasla daha sınırlı kalıyor. Elinde altın bulunduran yatırımcıların soğukkanlılıkla beklemelerini tavsiye ediyorum. Düşüşler, alım fırsatı olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.