Altın için kritik rakam verildi! Bank of America'dan 2024 için yatırımcıları şaşırtacak tahmin

25 Haziran 2024 10:26 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:27

Altının yolculuğu başlıyor! İslam Memiş, 'nazlı değil hızlı bir yükseliş' diyerek uyardı

Altının yolculuğu başlıyor! İslam Memiş, 'nazlı değil hızlı bir yükseliş' diyerek uyardı

2024 yılında yatırımcıların en güvenli limanı olan altın dünya genelinde seviye artışlarıyla piyasada adından söz ettirdi. Altının yükselmesiyle beraber ABD ile gerilim yaşayan Çin en çok altın stoklayan ülke oldu.

Altın son 21 ayda düşüş yaşadı ve 24 Haziran'da %42 artışla ons başına 2.333 dolara yükseldi. 20 Mayıs'ta ise 2.425 dolar gibi rekor bir zirveye ulaştı. Yükselişin en büyük sebebi Merkez Bankası alımları olarak görüldü. Merkez bankaları iddialara göre dolardan uzaklaşmak istiyor ve dolarlarının bir kısmını altın almak için satıyor.

Dünya Altın Konseyi'ne göre, 2023 yılında merkez bankaları 1.037 ton altın satın alarak 2022'deki 1.082 tondan sonra şimdiye kadarki en yüksek yıllık altın alımını gerçekleştirdi.

Konseyin Şubat'tan Nisan'a kadar yürüttüğü bir ankete göre merkez bankalarının yüzde 29'u önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı bekliyor. Bu, Konseyin 2018'de araştırmaya başlamasından bu yana en büyük rakam.

Faiz oranlarının düşeceği beklentisi de altını güçlendiriyor. Analistler altının 2024 sonlarına doğru yükselişine kesin onay vermiyor. Türkiye dahil pek çok ülkede yatırımcılar ons altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 25 Haziran’da ons altın 2.327,51dolar seviyelerinde hareket ediyor. Dünyanın önde gelen bankaları altının ons fiyatına ilişkin tahminde bulunmuştu.

DÜNYACA ÜNLÜ BANKALARIN ONS ALTIN TAHMİNİ

Citi Research analistleri yaz ayına girerken bir raporda, altının önümüzdeki 6-18 ay içinde ons başına 3.000 dolara yükselebileceğini söylüyordu.

JPMorgan'ın küresel emtia araştırma müdürü Greg Shearer de ons altının 2024 yılında yeni rekorlara ulaşacağını ön görmüştü.

Wells Fargo & Co bank da geçen hafta ons altın ile ilgili dikkat çeken değerlendirmede bulundu.

Bankanın güncellenen yıl ortası fiyat tahminlerine göre altın fiyatlarının ons başına 2.300 ila 2.400 dolar arasında işlem görmesi bekleniyor. Bu aralığın 2025 sonuna kadar ons başına 2.400 ila 2.500 dolara yükselmesi ön görülüyor.

BANK OF AMERİCA YENİ ALTIN FİYATI HEDEFİ BELİRLEDİ

Bank of America emtia stratejisti Michael Widmer, değerli metalin şartlı olarak yükselişe geçeceğini düşünüyor.

Bank of America emtia stratejisti Michael Widmer, "Altın önümüzdeki 12-18 ay içinde [24 Haziran'a göre %29 artışla] 3.000 dolara ulaşabilir, ancak akışlar şu anda bu fiyat seviyesini haklı çıkarmıyor" dedi.

Widmer, "Ticari olmayan alımlar 2024'ün ilk çeyreğinde yaklaşık %3 arttı, bu da ons başına ortalama 2.200 dolarlık altın fiyatını haklı çıkarmaya yetecek kadar. Eğer daha da yükselirlerse altın 3.000 dolara ulaşabilir" açıklamasında bulundu.