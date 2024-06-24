Altının yolculuğu başlıyor! İslam Memiş, 'nazlı değil hızlı bir yükseliş' diyerek uyardı

24 Haziran 2024 23:53 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 23:59

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şahsi YouTube hesabından piyasaların nabzını tuttu. Altın için 'bu son uyarım' diyen Memiş, altının yükselişinin 'nazlı değil hızlı' olacağını belirtti.

Borsa İstanbul 100 endeksi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, 10 bin 400 - 11 bin puan aralığında bir beklenti içinde olduğunu belirtti. Profesyonel yatırımcıların yılın ikinci yarısından itibaren kazançlı çıkacağını vurgulayan Memiş, bu düşüncesinin hala geçerli olduğunu ifade etti.

DÖZVİZDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR...

Dolar-TL kurunda 2024 yılı için öngörüsünde bir değişiklik olmadığını belirten Memiş, 40-45 bandına kadar yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyledi. Özellikle dövizle ticaret yapacak ve dövize ihtiyacı olanların, 40 TL’nin üstündeki rakamları sürpriz olarak görmemeleri gerektiğini belirten Memiş şunları söyledi:

"Özellikle dövizle ticaret yapacak ve dövize ihtiyacı olanlar 40 TL’nin üstündeki rakamları sürpriz olarak görmemeli. Euro ise çok yüzümüzü güldürmedi ve beklediğimiz performansı gösteremiyor."

"ALTININ YOLCULUĞU BAŞLIYOR"

Ons altın fiyatının 2280 dolar seviyesini takip etmenin önemli olduğunu belirten Memiş, bu hafta ve önümüzdeki hafta yılın son düşüşlerinin yaşanabileceğini ifade etti. Gram altın için ise bu haftanın yılın son alım fırsatlarının olduğunu belirtti ve şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gram altında ise yılın son alım fırsatlarını veren bir hafta var karşımızda. Özellikle altın yatırımcılarını son iki aydır Temmuz ayına hazırlıyorum. Bütün videolarımda da Temmuz ayı itibariyle yükselişlerin başlayacağına dair ciddi uyarılarım vardı. Bu uyarılarım halen geçerlidir. Temmuz ayı itibariyle alım fırsatı vermeden her ay yeni bir rekor kırarak yükseliş trendinde olan bir altın piyasası göreceğiz. Ons altın tarafında 2600 dolar gram altın TL fiyatında ise 2700 ilk hedef seviyemizdir. Devamında ise yıl sonunda ons tarafında 3 bin dolar hedef, gram altında TL fiyatta 3 bin-3 bin 500 aralığını da hedef olarak beklemeye devam ediyoruz. Bundan sonra altının yolculuğu başlıyor. Bu son uyarımdır. Temmuz ayı itibariyle altında yükseliş yolculuğu başlıyor.

"NAZLI DEĞİL HIZLI YÜKSELİŞ"

Memiş, altın yatırımcılarını sabırlı olmaları konusunda uyararak, "Bu yolculukta sessizce altında bekleyip yıl sonuna kadar sabreden arkadaşlar yine kazançlı çıkmaya devam edecektir. Her ay yeni bir rekor denemesi yapacak ve aylarca yükseliş direncini sürdürecek bir altın göreceğiz karşımızda. Uzun vadeli yatırımcılar altın alımını ihmal etmemeli ve uzun vadeli yatırımcılar da satmaya acele etmemelidir. Bundan sonra altın fiyatlarında öyle nazlı bir yükseliş değil hızlı bir şekilde yükseliş bekliyorum. Malınıza sahip çıkın bundan sonra altını almak değil muhafaza etme zor olacak. Altının fiyatına değil elinizdeki malınıza ve miktarına odaklanın." ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞ ALIM FIRSATI VERMEYECEK!

Gümüş fiyatlarında ise 28.80 dolar destek seviyesini takip ettiğini belirten Memiş, bu seviyenin yılın dip seviyesi olduğunu söyledi. Gümüşte yıl sonunda 37 dolar seviyesine ulaşılacağını öngören Memiş, elinde doları olan ve ons gümüşte düşüş bekleyenlerin bu seviyeleri değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.