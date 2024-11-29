Altın için kritik tarih! İslam Memiş yıl sonu altın tahmini açıkladı: "3-4 hafta boyunca…"

29 Kasım 2024 09:46 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 16:03

Altın fiyatları ve döviz kurlarındaki gelişmeler son günlerde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere, piyasaların gidişatı yıl sonu yaklaşırken yatırımcılar tarafından daha da daha çok merak ediliyor. Özellikle Noel tatili öncesinde durgunluk sinyalleri veren piyasalarda, uzmanların yorumları dikkat çekiyor. Ekonomist İslam Memiş, altın piyasasında Aralık ayını işaret ederek yıl sonu beklentilerini paylaştı.

İslam Memiş gram altın için o günü işaret etti! Tek tek sıralayıp uyardı: "İnanıyorsanız altın birikimi yapmayın"

İslam Memiş gram altın için o günü işaret etti! Tek tek sıralayıp uyardı: "İnanıyorsanız altın birikimi yapmayın"

Altın​ fiyatları, ABD dolarının hafif zayıflaması ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselişte. Ons altın, gün içinde 2662,77 dolara kadar çıkarak güçlü bir performans sergiledi ve şu sıralar yüzde 0,8 artışla 2659,11 dolardan işlem görüyor.

ALTININ YÜKSELİŞ SEBEPLERİ

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, jeopolitik gerilimlerin yatırımcıları altına yönlendirdiğini belirtti. "Dolardaki hafif zayıflama altın fiyatlarını destekledi" diyen Lan, ons altının 2600 dolar​ seviyesini test edebileceğini veya bu seviyenin altına inebileceğini, yıl sonuna kadar konsolidasyon döneminin devam edeceğini ifade etti.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ FED​'İN FAİZ​ KARARINDA

Altın yatırımcılarının odağında, Aralık ayında yapılacak Fed toplantısı var. CME FedWatch verilerine göre, Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 66,5 olarak fiyatlanıyor. Bu karar, 2024’teki üçüncü faiz indirimi olabilir. Ayrıca, iş ilanları, ADP istihdam raporu ve tarım dışı istihdam gibi veriler, Fed’in kararına dair ipuçları verecek.

İSLAM MEMİŞ ARALIK AYINA DİKKAT ÇEKTİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalara ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "Kasım ayının son haftasındayız. Aralık ayı itibarıyla çoğu büyük yatırımcılar küresel piyasalarda Noel tatiline çıkacaklar ve dolayısıyla Aralık ayının ortasına kadar önümüzdeki 3-4 hafta boyunca genelde iyimser haber akışlarının geldiği, genelde barış haberlerinin geldiği bir dönem olabilir. Çünkü iyimser bir şekilde kapanış yapmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

YIL SONU ALTIN TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Aralık ayının piyasalarda manipülatif fiyatlamaların görülebileceği bir dönem olacağını belirten Memiş, "Her gelen haber akışını bir manipülasyon fiyatlaması yapabilirler. O yüzden Aralık ayında geniş bant aralığında dalgalanan bir fiyatlama görebiliriz. 3 haftalık süreç içerisinde ons altın tarafında aşağıda 2580 yukarıda 2680 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğim teknik olarak. Ama yılı muhtemelen 2.700 dolar seviyesinin üzerinde tamamlarız diye tahmin ediyorum" şeklinde açıklama yaptı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

İstanbul Kuyumcular Odası verilerine göre: