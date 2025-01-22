Altın için kritik uyarı! İslam Memiş 2025 yılı tahminini açıkladı: 'Aman dikkat' diyerek rakamı verdi

22 Ocak 2025 10:15 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 10:26

ABD'de Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi başladı. 47. Başkan olarak göreve gelen Trump sonrası piyasalarda dalgalanmalar devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, rekor seviyelere ulaşan altın fiyatlarıyla ilgili 2025 yılına dair beklentilerini açıkladı. Ons altın 2753 dolara yükselirken, Memiş, yaklaşık 150 dolarlık bir düzeltme beklediğini açıkladı.

Piyasalarda Trump şoku: Bugün koltuğa oturacak! İslam Memiş "Yapmanız gerek tek bir şey var" diyerek açıkladı

Piyasalarda Trump şoku: Bugün koltuğa oturacak! İslam Memiş "Yapmanız gerek tek bir şey var" diyerek açıkladı

Altın​ piyasasında hareketlilik devam ediyor. Altın​ ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025 yılına dair altın, kripto para​ ve döviz piyasaları üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Altın ons fiyatının 2.753 dolara ulaştığını belirten Memiş, yaklaşık 150 dolarlık (5.346 TL) bir düzeltme beklediğini ifade etti. Ancak yatırımcıları, bu yorumların yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını özellikle vurguladı.

TRUMP​ VE KRİPTO PARA PİYASASINA ETKİLERİ

Donald Trump’ın ABD’nin 47. Başkanı olarak göreve başladığını hatırlatan Memiş, Trump ve eşi Melania Trump’ın kendi memecoin’leri olan $TRUMP Coin’i piyasaya sürmesiyle kripto para dünyasında büyük bir hareketlilik yaşandığını belirtti. Sadece hafta sonu boyunca 14 milyar doları aşan bu coin, dünya genelinde en değerli ilk 15 kripto para arasına girdi. 24 saat içinde yüzde 225 değer kazanan coin, 525 kişiyi dolar​ milyoneri yaptı. Ancak bu yükselişin, altcoin piyasasını adeta erittiğine dikkat çekti.

Bitcoin için 2025 yılı tahminlerinde ise fiyatların 120.000-140.000 dolar seviyelerine çıkabileceğini, ancak 85.000 dolara gerilemenin de sürpriz olmayacağını belirtti. Memiş, yatırımcılara şu kuralları hatırlattı:

Tüm birikimi kripto piyasasına yatırmamak,

Kaldıraçlı işlemlerden kaçınmak,

Uzun vadeli yatırımcı olmayı benimsemek.

DOLAR ENDEKSİ VE TRUMP ETKİSİ

Trump’ın düşük faiz ve ucuz dolar politikasını destekleyeceğini öngören Memiş, bu nedenle dolar endeksinin (DXY) yıl içinde 100 seviyesinin altına gerileyebileceğini belirtti. EUR/USD paritesinin ise 2023 yılı sonunda 1,0177 seviyesine düştüğünü, ancak 2025 yılında toparlanarak 1,08 seviyelerine ulaşabileceğini ifade etti.

ALTIN VE GÜMÜŞ: ORTA VE UZUN VADELİ YATIRIMLAR

Altın ve gümüş fiyatlarının yükselen bir trend izlediğini söyleyen Memiş, altının ons fiyatında kısa vadeli teknik düzeltmelerin ardından 2.850-3.080 dolar seviyelerine ulaşabileceğini ifade etti. Gümüş için ise 2025 yılının daha avantajlı bir dönem olacağını belirterek, altın/gümüş rasyosunun 72 seviyesine gerilemesi durumunda gümüşün ciddi kazanç sağlayabileceğini söyledi.

İSLAM MEMİŞ'TEN 2025 YILI İÇİN UYARILAR

Memiş, 2025 yılının belirsizliklerle dolu bir yıl olacağına vurgu yaparak, yatırımcılara birikimlerini çeşitlendirmelerini ve uzun vadeli düşünmelerini önerdi. Küresel piyasalarda birçok manşetle karşılaşılacağını, bu nedenle ani kararlar yerine sakin ve bilinçli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini hatırlattı.