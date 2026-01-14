Altın için kritik uyarı! İslam Memiş bunu ilk kez söyledi: Kısa vadede altın almak isteyenler dikkat

2025 yılında rekorlar kırdıktan sonra kısa bir duraklama dönemine giren altın ve gümüş, Venezuela krizinin ardından yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Peki özellikle altındaki yükseliş nereye kadar sürecek? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında öngörülerini paylaştı. Önceki açıklamalarında altının alım fırsatı vereceğini düşünen İslam Memiş ilk kez 'puslu hava' nedeniyle altının yükselişine devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

YÜKSELİŞİN NEDENİ JEOPOLİTİK

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in tahminleri şöyle:

“Altın fiyatlarındaki yükselişler devam ediyor.



Şu anda gram altın kapalı çarşıda fiziki altın altı bin dört yüz doksan üç lira uluslararası piyasalarda on saatin eee dört bin altı yüz otuz beş dolar seviyesinde.



Bir günde gram altın TL fiyatı dün ve bugün arasında 100 lira yükseldi.



Bir haftalık süreç içerisinde 200 lira yükseldi.



Ons altın bir günde 75 dolar yükseldi.



Neden bu kadar yükseldi?



Tabii Amerika'daki verilerin önemli bir etkisi var.



FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamasının önemli bir etkisi var ama en önemli etki jeopolitik gerilim şu anda.



İran'da devam eden sokak eylemleri Amerika İran'a müdahale edecek mi?



Piyasalar kaygılı bu şekilde burayı yakından takip etmeye devam ediyor.



Muhtemelen de edecek gibi bir izlenim var ve dolayısıyla altın fiyatları da buradan destek almaya devam ediyor.

TRENDE ODAKLANMAK LAZIM

Vatandaşlarımızın önemli olan ana trende odaklanması.



Yani haftalık bazda, günlük bazda bu rekor denemeleri devam ediyor ama bizim bir trendimiz var yılın ilk yarısıyla alakalı.



Ana trend gram altın TL fiyatında 8.000 lira.



Yine ana trend ons altın tarafında 4.880 dolar seviyesi.



Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu ana trende odaklanması lazım ki yine 2026 yılına belirsizliğin olduğu bir döneme başladık.

ALTIN İÇİN PUSLU HAVA UYARISI

Haftalık yükselişler düşüşler onların kafasını karıştırabilir.



Burada yapılması gereken tek bir şey orta ve uzun vadede bir trende odaklanmanın daha fayda olacağını düşünüyorum.



Elinde altın bulunduran yatırımcının eğer nakde ihtiyacı yoksa ev almayacak araba almayacak beklemeye devam edin.



Havalar puslu ve puslu havalarda altın güvenli limandır.



Yükselişlerine devam eder.





FİYATA DEĞİL MİKTARA ODAKLANIN

Ama düğün yapacak, altın borcu olan, altın yatırımı yapmak için fırsat kollayanlar işte fiyata değil miktara odaklanın.



Her fırsatta böyle alım yapan yine yıllık bazda getirileri görebilir.



Dolayısıyla vatandaşlarımız altın konusundaki değerlendirmesini bu yönde değerlendirebilir.

ALTIN BELİRSİZLİKTEN BESLENİR

Birçok belirsizlik var.



Bakın her gün yeni bir manşet, yeni bir haber akışı geliyor.



Ve gelen haber akışlarına baktığınız zaman hiç olumlu bir haber yok.



Hep olumsuz haberler var.



Altın da böyle işte savaştan beslenir, enflasyondan beslenir, belirsizlikten beslenir.



Dolayısıyla bugünkü koşullar bize diyor ki, alnın fiyatları yine yükselişine devam edecek.



Çünkü belirsizlik var.

TRUMP ETKİLİ OLUYOR

Trump'ın yaptığı açıklamalar çok etkili oluyor piyasalarda.



Bir manipülasyon piyasasını gündeme getiriyor.



O yüzden vatandaşların yapabileceği tek bir şey var, elinizdeki varlıklara sahip çıkın, orta ve uzun vadeli trende odaklanın.



Yılın ilk yarısına kadar, yani Haziran ayına kadar bu şekilde hareket etmek daha faydalı."



