Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Altın için kritik uyarı! İslam Memiş bunu ilk kez söyledi: Kısa vadede altın almak isteyenler dikkat

Vatandaşlar altında alım fırsatı kovalarken güvenli liman ara vermeden yükselmeye devam ediyor. Peki altının yükselişi devam edecek mi? Finansal analist İslam Memiş, katıldığı canlı yayında altın ve gümüşle ilgili tahminlerini paylaştı. Yatırımcılara uyarılarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 14:20

2025 yılında rekorlar kırdıktan sonra kısa bir duraklama dönemine giren altın ve gümüş, Venezuela krizinin ardından yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Peki özellikle altındaki yükseliş nereye kadar sürecek? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında öngörülerini paylaştı. Önceki açıklamalarında altının alım fırsatı vereceğini düşünen İslam Memiş ilk kez 'puslu hava' nedeniyle altının yükselişine devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

Altın için kritik uyarı! İslam Memiş bunu ilk kez söyledi: Kısa vadede altın almak isteyenler dikkat

YÜKSELİŞİN NEDENİ JEOPOLİTİK

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in tahminleri şöyle:

“Altın fiyatlarındaki yükselişler devam ediyor.

Şu anda gram altın kapalı çarşıda fiziki altın altı bin dört yüz doksan üç lira uluslararası piyasalarda on saatin eee dört bin altı yüz otuz beş dolar seviyesinde.

Bir günde gram altın TL fiyatı dün ve bugün arasında 100 lira yükseldi.

Bir haftalık süreç içerisinde 200 lira yükseldi.

Ons altın bir günde 75 dolar yükseldi.

Neden bu kadar yükseldi?

Tabii Amerika'daki verilerin önemli bir etkisi var.

FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamasının önemli bir etkisi var ama en önemli etki jeopolitik gerilim şu anda.

İran'da devam eden sokak eylemleri Amerika İran'a müdahale edecek mi?

Piyasalar kaygılı bu şekilde burayı yakından takip etmeye devam ediyor.

Muhtemelen de edecek gibi bir izlenim var ve dolayısıyla altın fiyatları da buradan destek almaya devam ediyor.

Altın için kritik uyarı! İslam Memiş bunu ilk kez söyledi: Kısa vadede altın almak isteyenler dikkat

TRENDE ODAKLANMAK LAZIM

Vatandaşlarımızın önemli olan ana trende odaklanması.

Yani haftalık bazda, günlük bazda bu rekor denemeleri devam ediyor ama bizim bir trendimiz var yılın ilk yarısıyla alakalı.

Ana trend gram altın TL fiyatında 8.000 lira.

Yine ana trend ons altın tarafında 4.880 dolar seviyesi.

Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu ana trende odaklanması lazım ki yine 2026 yılına belirsizliğin olduğu bir döneme başladık.

Altın için kritik uyarı! İslam Memiş bunu ilk kez söyledi: Kısa vadede altın almak isteyenler dikkat

ALTIN İÇİN PUSLU HAVA UYARISI

Haftalık yükselişler düşüşler onların kafasını karıştırabilir.

Burada yapılması gereken tek bir şey orta ve uzun vadede bir trende odaklanmanın daha fayda olacağını düşünüyorum.

Elinde altın bulunduran yatırımcının eğer nakde ihtiyacı yoksa ev almayacak araba almayacak beklemeye devam edin.

Havalar puslu ve puslu havalarda altın güvenli limandır.

Yükselişlerine devam eder.

Altın için kritik uyarı! İslam Memiş bunu ilk kez söyledi: Kısa vadede altın almak isteyenler dikkat


FİYATA DEĞİL MİKTARA ODAKLANIN

Ama düğün yapacak, altın borcu olan, altın yatırımı yapmak için fırsat kollayanlar işte fiyata değil miktara odaklanın.

Her fırsatta böyle alım yapan yine yıllık bazda getirileri görebilir.

Dolayısıyla vatandaşlarımız altın konusundaki değerlendirmesini bu yönde değerlendirebilir.

Altın için kritik uyarı! İslam Memiş bunu ilk kez söyledi: Kısa vadede altın almak isteyenler dikkat

ALTIN BELİRSİZLİKTEN BESLENİR

Birçok belirsizlik var.

Bakın her gün yeni bir manşet, yeni bir haber akışı geliyor.

Ve gelen haber akışlarına baktığınız zaman hiç olumlu bir haber yok.

Hep olumsuz haberler var.

Altın da böyle işte savaştan beslenir, enflasyondan beslenir, belirsizlikten beslenir.

Dolayısıyla bugünkü koşullar bize diyor ki, alnın fiyatları yine yükselişine devam edecek.

Çünkü belirsizlik var.

Altın için kritik uyarı! İslam Memiş bunu ilk kez söyledi: Kısa vadede altın almak isteyenler dikkat

TRUMP ETKİLİ OLUYOR

Trump'ın yaptığı açıklamalar çok etkili oluyor piyasalarda.

Bir manipülasyon piyasasını gündeme getiriyor.

O yüzden vatandaşların yapabileceği tek bir şey var, elinizdeki varlıklara sahip çıkın, orta ve uzun vadeli trende odaklanın.

Yılın ilk yarısına kadar, yani Haziran ayına kadar bu şekilde hareket etmek daha faydalı."


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sefer Şener'den çarpıcı altın, gümüş ve petrol uyarısı: Bir gecede yüzde 20 artabilir!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fiyatı iki katına çıktı! Duyan bankaya koştu... Altın çağını yaşıyor
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.