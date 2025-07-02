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 | Bengü Sarıkuş

Altın için son alım şansı: Dev banka fiyat düşüşü için tarih verdi

ABD’de ADP istihdam verisi -33 bin olarak açıklandı ve bu rakam beklenen tahminlerin çok altında kaldı. Altın fiyatları bu gelişmeyle yükseliş ivmesi yakaladı. Ons altın 3.349 dolara, güncel gram altın fiyatı ise 3.348 liraya çıktı.

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Altın için son alım şansı: Dev banka fiyat düşüşü için tarih verdi
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 15:51

ABD'de tarım dışı istihdam değişimi -33 bin olarak gerçekleşti. Beklentileri 110 bin olmasıydı. Altın fiyatları verinin açıklanmasıyla birlikte yükseliş gösterdi. Bir süredir durgun olan ya da dalgalı seyir izleyip gerileme gösteren altın fiyatları ABD ADP tarım dışı istihdam verisiyle hareketlendi. Piyasaların önemli olarak kabul ettiği ABD ADP tarım dışı istihdam değişimi verileri açıklandı.

Altın için son alım şansı: Dev banka fiyat düşüşü için tarih verdi

GRAM ALTIN NE KADAR?

-33 bin açıklanan veride beklentiler 110 bin olmasıydı. Veride korelasyon bozulmaya başlasa da Cuma günü açıklanacak arım dışı istihdam rakamlarının öncü göstergesi olarak kabul ediliyor. Ons altın fiyatları bu gelişmenin etkisiyle yüzde 0.30 oranında yükseldi ve 3349 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise 3349 liraya kadar yükseldi, şu sıralar 3348 liradan işlem görüyor.

Altın için son alım şansı: Dev banka fiyat düşüşü için tarih verdi

CITI, 3. ÇEYREKTE BÜYÜK DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜYOR

Citi, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin azalması ve küresel büyüme görünümünün iyileşmesi nedeniyle fiyatların ılımlı seyretmesiyle birlikte altın fiyatının üçüncü çeyrekte ons başına 3100 ila 3500 dolar civarında konsolide olmasını beklediğini belirtti.

Citi notunda, "Fiyat konsolidasyonunun devam etmesini bekliyoruz... Ve altın piyasasındaki açığın çok yakında zirve yapacağı için Nisan ayı sonlarında 3 bin 500 dolar/ons seviyesini görmüş olabileceğimiz görüşümüzü vurguluyoruz" dedi.

Altın için son alım şansı: Dev banka fiyat düşüşü için tarih verdi

ONS BAZINDA 100 DOLAR DÜŞÜŞ

Banka, Haziran ortasındaki üçüncü çeyrek görünümünde 0-3 aylık fiyat hedefini ons başına 3 bin 500 dolardan 3 bin 300 dolara düşürdüğünden bu yana altın fiyatlarının ons başına 100 doların üzerinde düştüğünü ve metalin şu anda revize edilen hedefin hemen altında işlem gördüğünü ekledi.

Banka, altın piyasasındaki açığın üçüncü çeyrekte zirve yapmasını bekliyor. Daha sonra ise yatırım talebinin azalması nedeniyle piyasanın temelde zayıflaması bekleniyor.

Altın için son alım şansı: Dev banka fiyat düşüşü için tarih verdi

Citi, altın fiyatlarının 2026'nın ikinci yarısına kadar ons başına 2 bin 500 ila 2 bin 700 dolara düşmesini bekliyor ve "Altın üreticilerinin mevcut seviyelerden aşağı yönlü fiyatlara karşı sigorta yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyor" dedi.

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