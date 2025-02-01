Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

01 Şubat 2025 09:56 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 10:10

Bu hafta yatırımcıların yüzünü en çok gram altın ve dolar güldürdü. Haftanın kaybedeni ise Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri oldu. Borsadaki gerileme yüzde 0,99; Euro'daki ise yüzde 0,51 oldu.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Şubat 2025 altın fiyatları

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Şubat 2025 altın fiyatları

Borsa İstanbul’da dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, hafta boyunca 9.962,56 ile 10.180,41 puan aralığında hareket etti. Endeks, haftayı önceki kapanışına göre yüzde 0,99 değer kaybıyla 10.004,38 puandan tamamladı.

BORSA HAFTAYI DÜŞÜŞLE TAMAMLARKEN ALTIN VE DOLAR DEĞER KAZANDI

Altın fiyatlarında ise yükseliş yaşandı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 1,57 oranında artarak 3.236 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını da benzer bir ivmeyle yüzde 1,55 artış kaydederek 21.931 liraya ulaştı. Çeyrek altının satış fiyatı ise geçen haftaya kıyasla yüzde 1,56 artış göstererek 5.420 lira oldu.

Döviz piyasasında, ABD doları yatırımcısına kazandıran enstrümanlardan biri oldu. Dolar, hafta içinde yüzde 0,47 değer kazanarak 35,8580 liraya yükseldi. Buna karşılık, avro yatırımcısını üzdü ve yüzde 0,51’lik düşüşle 37,2210 liraya geriledi.

EN FAZLA KAZANDIRAN "BORÇLANMA ARAÇLARI" FONLARI OLDU

Yatırım fonları genel olarak değer kazanırken, en fazla kazandıran kategori "borçlanma araçları" fonları oldu. Bu fonlar, hafta içinde yüzde 1,07'lik artış kaydederek yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı. Genel yatırım fonları yüzde 0,06, emeklilik fonları ise yüzde 0,48 oranında değer kazandı.