ABD'nin eylül ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla küresel piyasalarda hareketlilik arttı. ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,7 yükseldi. Yıllık enflasyonun piyasa beklentisi olan yüzde 3,6'nın üzerinde gerçekleşmesi yatırımcıların odağını yeniden ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına çevirdi. Verinin ardından altın fiyatlarında düşüş yaşanırken gram altının 6.500 TL seviyesine kadar geriledi.

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HABERİN ÖZETİ Altın sert düştü! Gram altın nerede duracak? ABD'den gelen kritik veri piyasayı salladı ABD'nin eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla küresel piyasalarda hareketlilik yaşanırken, altın fiyatlarında düşüş gözlemlendi. ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül ayında aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,7 arttı. Yıllık enflasyon, piyasa beklentisi olan yüzde 3,6'nın üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon da beklentilerin üzerinde, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,6 olarak açıklandı. Ekonomist Dr. Sefer Humar, bu verinin Fed'in faiz indirimlerinde daha temkinli davranmasına neden olabileceğini belirtti. Enflasyonun yüksek gelmesinin altının mutlaka yükseleceği anlamına gelmediğini, Fed'in faizleri yüksek tutacağı beklentisinin güçlenmesiyle altın açısından olumsuz bir fiyatlama görülebileceğini savundu. Gram altının 6.500 TL seviyesine kadar gerilediği belirtildi.

Ekonomist Dr. Sefer Humar, açıklanan kritik verinin piyasalar ve özellikle altın üzerindekini etkini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendirdi.

Humar, "ABD’de eylül ayı tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,7 arttı. Yıllık enflasyon piyasanın yüzde 3,6’lık beklentisini aşarken, çekirdek enflasyon da aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3,4 seviyesindeydi. Dolayısıyla burada yalnızca manşet enflasyonda değil, gıda ve enerji fiyatları hariç çekirdek enflasyonda da dikkatle izlenmesi gereken bir tablo var" dedi.

Gösterge Dönem Gerçekleşen (Aylık) Gerçekleşen (Yıllık) Piyasa Beklentisi (Yıllık) Önceki Dönem (Ağustos Yıllık) Tüketici Enflasyonu (TÜFE / Manşet) Eylül %0,6 %3,7 %3,6 %3,4 Çekirdek Enflasyon Eylül %0,3 %2,6 Beklentinin Üzerinde -

"Benim şahsi kanaatim, bu verinin Fed’in faiz indirimlerinde daha temkinli davranması için bir gerekçe oluşturduğu yönünde. Çünkü enflasyonun yeniden hızlanması, para politikasında gevşemenin beklenenden daha yavaş gerçekleşmesine neden olabilir." diyen Humar, faizlerin uzun süre yüksek kalmasının da dolar ve tahvil getirileri üzerinden altına baskı oluşturabileceğini savundu.

Humar, "Ancak burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor: Enflasyonun yüksek gelmesi, altının mutlaka yükseleceği anlamına gelmez. Tam tersine, Fed’in faizleri yüksek tutacağı beklentisi güçlenirse altın açısından olumsuz bir fiyatlama da görebiliriz. Piyasalar yalnızca bugünkü enflasyonu değil, bu verinin gelecekteki faiz kararlarını nasıl değiştireceğini fiyatlar" şeklinde konuştu.

ALTINDA REKOR BEKLEYENE KÖTÜ HABER

"Açıkçası ben altının önümüzdeki dönemde çok güçlü ve kesintisiz bir yükseliş sergileyeceği görüşünde değilim. Altını destekleyen jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımları var; bunları göz ardı edemeyiz. Ancak bir varlığı destekleyen gerekçelerin bulunması, o varlığın her seviyeden alınması gerektiği anlamına gelmez. Benim için kritik göstergeler, enflasyonun seyri kadar ABD’nin reel faizleri ve doların yönü olacak. Üstelik enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon artışı kalıcı hâle gelir ve diğer mal ve hizmetlere yayılırsa Fed’in işi daha da zorlaşabilir" diyen Humar, " tek bir veriden hareketle kesin bir yön tahmini yapmanın doğru olmayacağını vurguladı.

GRAM ALTIN NE KADAR ETKİLENİR?

Türkiye’de gram altını değerlendirirken de ons altının yanında dolar/TL kurunu hesaba katmak gerektiğinin altını çizen Humar, "Ons altında yaşanabilecek bir geri çekilme, kur hareketleri nedeniyle Türkiye’de aynı ölçüde hissedilmeyebilir. Benim yaklaşımım şu: Altın yükselebilir ancak bu yükselişin kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Piyasalarda önemli olan, bir varlığın neden yükselebileceğini bilmek kadar hangi koşullarda düşebileceğini de doğru analiz etmektir. Çünkü yatırımda asıl mesele yalnızca fırsatı görmek değil, riskin fiyatını da bilmektir" dedi.