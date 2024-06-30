Altın toparlandı! Gram, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatı Temmuz ayını bekliyor

30 Haziran 2024 09:38 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 09:38

Küresel piyasalardaki istikrarsızlık ve enflasyon altın fiyatlarını yakından etkiliyor.

Altın fiyatlarında güncel rakamlar merak ediliyor.

Fiziki altına olan talep hızla artmaya devam ediyor.

Yatırımlarını altın üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar gram altın ve çeyrek altın fiyatını sorguluyor.

Altının ons fiyatı bugün 2,326 dolardan güne başladı.

İşte 30 Haziran 2024 gram, tam, çeyrek altın güncel fiyatı...

ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Altın fiyatları yükseliş trendine girdi.

Bayram öncesi 2.400 TL olan gram altın fiyatının 2.500 TL yolculuğu başladı.

Cumhuriyet altın fiyatı ise 16,226 TL'den fiyatlanıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI

Altın fiyatları hafta sonu alış satış yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Güncel rakamlar şöyle;

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.449,68

Satış: 2.450,33

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.326,29

Satış: 2.327,23

30 HAZİRAN KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI