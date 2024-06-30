Altın toparlandı! Gram, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatı Temmuz ayını bekliyor
30 Haziran 2024 gram, tam, çeyrek altın fiyatı toparlandı. Uzun vadede yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları ne kadar oldu, sorusuna cevap arıyor. 2.600-2.700 TL bandına çıkması beklenen altının gram fiyatı temmuz ayını bekliyor. İşte 30 Haziran çeyrek, tam ve yarım altın fiyatları canlı son durum.
Küresel piyasalardaki istikrarsızlık ve enflasyon altın fiyatlarını yakından etkiliyor.
Altın fiyatlarında güncel rakamlar merak ediliyor.
Fiziki altına olan talep hızla artmaya devam ediyor.
Yatırımlarını altın üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar gram altın ve çeyrek altın fiyatını sorguluyor.
Altının ons fiyatı bugün 2,326 dolardan güne başladı.
İşte 30 Haziran 2024 gram, tam, çeyrek altın güncel fiyatı...
ALTIN FİYATI KAÇ TL?
Altın fiyatları yükseliş trendine girdi.
Bayram öncesi 2.400 TL olan gram altın fiyatının 2.500 TL yolculuğu başladı.
Cumhuriyet altın fiyatı ise 16,226 TL'den fiyatlanıyor.
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI
Altın fiyatları hafta sonu alış satış yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Güncel rakamlar şöyle;
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.449,68
Satış: 2.450,33
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.326,29
Satış: 2.327,23