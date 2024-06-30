Piyasalar gri listeyi fiyatlamıştı dolar temkinli düştü! İşte 30 Haziran güncel dolar, euro ve sterlin fiyatı

30 Haziran 2024 09:19 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 09:18

Trafikte dev denetim! Bir haftada 433 bin 207 ceza yazıldı

Trafikte dev denetim! Bir haftada 433 bin 207 ceza yazıldı

Dolar kurunda yaşanan yüzde 0,05'lik düşüşün ardından 30 Haziran 2024 Pazar günü itibarıyla döviz piyasasında hareketlilik devam ediyor.

Bugün dolar ne kadar, euro kaç TL sorularının cevapları haberimizde.

Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının ardından, dolar kuru temkinli hareket ediyor.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,05 değer kaybetti.

DOLAR TL DÜŞTÜ

Dolar/TL ve Euro/TL kurlarındaki güncel fiyatlar, yatırımcılar ve döviz işlemleriyle ilgilenenler tarafından merakla takip ediliyor.

Dolar TL 32,81 liraya geriledi. Uzmanlar, dolardaki düşüşün devam edeceğini öngördü.

Euro ise değer kazandı. Yüzde 0,02 artışla 35,12 liraya çıktı.

Euro, Avrupa Merkez Bankası politikaları ve Euro Bölgesi'ndeki ekonomik göstergeleri takip edecek.

STERLİN KAÇ TL?

Sterlinin alış fiyatı 41,24 satış fiyatı ise 41,45 TL oldu.

30 HAZİRAN KAPALIÇARŞI GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Dış piyasalarda kısa süreli dalgalanmalar ile mevcut trendler korunuyor.