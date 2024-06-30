Piyasalar gri listeyi fiyatlamıştı dolar temkinli düştü! İşte 30 Haziran güncel dolar, euro ve sterlin fiyatı
30 Haziran 2024 Pazar günü euro ve doların değeri, yakından takip ediliyor. . Dolar ve euronun yanı sıra sterlin fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Kapalıçarşı güncel döviz kurları sorgulaması yapıyor. İşte 30 Haziran güncel dolar euro fiyatı.
Dolar kurunda yaşanan yüzde 0,05'lik düşüşün ardından 30 Haziran 2024 Pazar günü itibarıyla döviz piyasasında hareketlilik devam ediyor.
Bugün dolar ne kadar, euro kaç TL sorularının cevapları haberimizde.
Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının ardından, dolar kuru temkinli hareket ediyor.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,05 değer kaybetti.
DOLAR TL DÜŞTÜ
Dolar/TL ve Euro/TL kurlarındaki güncel fiyatlar, yatırımcılar ve döviz işlemleriyle ilgilenenler tarafından merakla takip ediliyor.
Dolar TL 32,81 liraya geriledi. Uzmanlar, dolardaki düşüşün devam edeceğini öngördü.
Euro ise değer kazandı. Yüzde 0,02 artışla 35,12 liraya çıktı.
Euro, Avrupa Merkez Bankası politikaları ve Euro Bölgesi'ndeki ekonomik göstergeleri takip edecek.
STERLİN KAÇ TL?
Sterlinin alış fiyatı 41,24 satış fiyatı ise 41,45 TL oldu.
30 HAZİRAN KAPALIÇARŞI GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI
Dış piyasalarda kısa süreli dalgalanmalar ile mevcut trendler korunuyor.