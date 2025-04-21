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 | Murat Makas

Altın uçtu, gümüş sürpriz yapabilir! Zayıf Dolar güvenli liman talebini tetikliyor

Altın fiyatları Donald Trump ve jeopolitik riskler sürerken yeni rekorlarıyla yatırımcıyı harekete geçirdi. Altın fiyatları sonrası gözler gümüş fiyatlarına da çevrildi. Ekonomistler küresel piyasalarda doların zayıfladığını belirterek altın ve gümüş için yeni seviyeleri açıkladı. İşte detaylar...

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Altın uçtu, gümüş sürpriz yapabilir! Zayıf Dolar güvenli liman talebini tetikliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 12:09

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını yeniden hareketlendirdi. Ons altın 3 bin 384 dolara yükselerek rekor kırarken gram altın 4.150,79 TL seviyesini geçti.

Altın uçtu, gümüş sürpriz yapabilir! Zayıf Dolar güvenli liman talebini tetikliyor

KÜLÇE ALTINA TALEP

ABD Dolar Endeksi'nde üç yılın en düşük seviyesinin görülmesi, yapısal piyasa riskleri nedeniyle özellikle yabancı alıcılar için külçe altının cazibesini artırıyor. Gümüş ise istikrarlı endüstriyel talep ve önemli trend çizgisi desteğinden gelen yükseliş yönlü toparlanmanın desteğiyle 33 dolar civarında seyrediyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNİ

Yatırımcılar Beyaz Saray'ın enflasyon hamlelerini ve Donald Trump’ın gümrük tarifesi tehdidini yakından takip ediyor. Fxempire'de yer alan detaylarda Trump, Perşembe günü Powell’a karşı peş peşe sert açıklamalarda bulunmuştu. Tartışmalar devam ederken küresel piyasaların belirsizliğinde altın ve gümüş için kritik ön görüler yapıldı.

Altın uçtu, gümüş sürpriz yapabilir! Zayıf Dolar güvenli liman talebini tetikliyor

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELEBİLİR

Altın piyasası 3.404 dolara gözünü dikti; gümüş ise 33,11 dolarda yukarı yönlü potansiyeliyle 32,63 doların üzerinde tutunuyor. Anlık direnç 3.404 dolar ve 3.425 dolarda bulunuyor. Üst trend çizgisinin üzerinde bir kırılma, 3.448 dolara doğru kazanımları hızlandırabilir. Aşağı yönde, 3.368 dolar en yakın destek olarak hizmet ediyor, ardından önemli 3.346 dolar ve 3.316 dolar bölgeleri geliyor.

Altın uçtu, gümüş sürpriz yapabilir! Zayıf Dolar güvenli liman talebini tetikliyor

Gümüş (XAG/USD) 32,86 dolar civarında işlem görüyor. Alıcıların yükseliş trendini savunduğunu doğruluyor, fiyat artık 33,11 dolar direncini gözlüyor. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma 33,50 dolar ve potansiyel olarak 33,91 dolara giden yolu açabilir.

Altın uçtu, gümüş sürpriz yapabilir! Zayıf Dolar güvenli liman talebini tetikliyor
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