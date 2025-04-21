Gram altın füze gibi fırladı! Uzman isimden uyarı gecikmedi: 3 bin 800 TL'ye gerileyebilir

Altın fiyatlarında artış devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Sait Bakistanlı'dan yatırımcılara kritik bir uyarı geldi. Bakistanlı, politik yapılarda ve gümrük vergilerinde daha ılıman bir pozisyon alınırsa gram altının gerileyebileceğini söyledi.

Ons altın yükselişini sürdürüyor. Asya ve Avrupa'da bazı piyasalar kapalı olmasına rağmen, ons altın bu sabah 3 bin 390 dolara kadar çıkarak rekor tazeledi. Şu anda ons altın 3388 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altındaki güçlü yükseliş, yurt içinde gram altının da tarihi zirveye ulaşmasını sağladı. Güne 4 bin 76 TL başlayan gram altın, 4165 liraya yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

UZMAN İSİM UYARDI

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Sait Bakistanlı, TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Bakistanlı, politik yapılarda ve gümrük vergilerinde daha ılıman bir pozisyon alınırsa gram altının gerileyebileceğini söyledi.

"ONS ALTINDA CİDDİ BİR YÜKSELİŞ VAR"

Piyasanın çok enteresan bir hal aldığını aktaran Bakistanlı, "Siyasi sıkıntılar, politik yaklaşımlar, Amerika'dan gelen tutarsız haberler, gümrük vergilerinin yükseltilmesi gibi ana unsurlardan dolayı ons fiyatında ciddi bir yükseliş var" dedi.

"SİYASİLERİN SÖYLEMLERİ FİYATLARI ETKİLİYOR"

Siyasilerin söylemleri doğrultusunda piyasanın fiyatlandığını belirten Bakistanlı, "Altının şu pozisyonlarda olması normal geliyor. Çünkü bu kadar agresif bir yaklaşım özellikle Trump tarafından Avrupa'ya ve Çin'e yapılan yaptırımlar altına yönelmenizi sağlıyor" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN 3 BİN 800 TL'YE GERİLEYEBİLİR

Bakistanlı, politik yapılarda bir gelişme olur ve gümrük vergilerinde daha ılıman bir pozisyon alınırsa gram altını 3.800 lira bandına tekrar gerileyebileceğini söyledi.

"ALTIN ALIMI ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DÜŞTÜ"

Alım gücünün düşüğünün altını çizen Bakistanlı, "Yani biz kuyumcular olarak son dönemlerimizde alım gücünün düşmesinden kaynaklandığı için altınlarda üretim aşamasında hafif ürün çıkartmaya başladık. Yani gerdanlık tabir ettiğimiz düğün, düğüncülerin aldığı setler daha hafifletmek zorunda kaldık. Alımlarda bir önceki yıllara göre daha düşük" diye konuştu.

ALTIN FİYATLARI