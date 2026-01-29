Altın ve gümüş alanlar dikkat! Tarihin en büyük dalgalanması: Dakikalar içinde 1 trilyon dolar silindi

Altın ve gümüşte tarihi rekorlar peş peşe gelirken emtia piyasalarında yeni hareketlilik yaşanıyor. ABD-İran geriliminin etkisiyle yukarı fırladığı düşünülen altın ve gümüşe yatırım yapanlar sert dalgalanmalarla karşı karşıya kaldı. Ekonomist Filiz Eryılmaz, Trump politikaları devam ettiği sürece altının yükseliş algısının devam edeceğini söyledi.

ALTIN-GÜMÜŞ PİYASASINDA SERT DÜŞÜŞ

Ekonomist Filiz Eryılmaz, sosyal medya hesabından altın ve gümüş piyasasına ilişkin yeni açıklama yaptı. Altın ve gümüşte sert düşüşün olduğunu söyleyen Eryılmaz, ‘’Dakikalar içerisinde altın piyasasından 1 trilyon dolar silindi.’’ dedi.

DAKİKALAR İÇİNDE 3 TRİLYONDAN FAZLA DEĞER SİLİNDİ

Bazı analist sayfalarında ise altın ve gümüşten dakikalar içinde 3 trilyon dolardan fazla değer silindiği belirtildi.

Geçen yıl altının %64 kazandırdığının altını çizen Eryılmaz, "Bu yıl daha ilk ayda %27 getiri sağladı. Bu da yıl genelinde, yavaşlama ya da geri çekilme olsa bile, geçen yılın üzerinde bir getiri ihtimalini güçlendiriyor. Spot gümüş gün içinde 119 doları gördü ve 120 dolar sınırına dayandı. Daha önce üç ay içinde gümüşün onsunun 150 dolara çıkabileceği yönünde bir tahmin de paylaşılmıştı" açıklamasını yapmıştı.

Gümüş için konuşan Eryılmaz, "Gümüşte 116 doların, altında 2.400 doların, gram altında ise 7.400 liranın üzerinde kaldığı sürece kademeli alımlar çok üzmeyecek şekilde yapılabilir. Bu yıl için gram altında minimum 9.000–9.500 lira seviyelerinin oldukça rahat görülebileceğini düşünüyorum" demişti.