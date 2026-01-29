Menü Kapat
Altın ve gümüş alanlar dikkat! Tarihin en büyük dalgalanması: Dakikalar içinde 1 trilyon dolar silindi

Altın ve gümüş piyasasında yatırımcılar yükselişi takip ederken tarihi bir detay ortaya çıktı. Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın ve gümüş piyasasından dakikalar içinde 1 trilyondan fazla değer silindiğini belirtti. Analistler ise 3 trilyon dolardan fazla değer silindiğini iddia etti. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 22:55
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 22:55

Altın ve gümüşte tarihi rekorlar peş peşe gelirken emtia piyasalarında yeni hareketlilik yaşanıyor. ABD-İran geriliminin etkisiyle yukarı fırladığı düşünülen altın ve gümüşe yatırım yapanlar sert dalgalanmalarla karşı karşıya kaldı. Ekonomist Filiz Eryılmaz, Trump politikaları devam ettiği sürece altının yükseliş algısının devam edeceğini söyledi.

Altın ve gümüş alanlar dikkat! Tarihin en büyük dalgalanması: Dakikalar içinde 1 trilyon dolar silindi

ALTIN-GÜMÜŞ PİYASASINDA SERT DÜŞÜŞ

Ekonomist Filiz Eryılmaz, sosyal medya hesabından altın ve gümüş piyasasına ilişkin yeni açıklama yaptı. Altın ve gümüşte sert düşüşün olduğunu söyleyen Eryılmaz, ‘’Dakikalar içerisinde altın piyasasından 1 trilyon dolar silindi.’’ dedi.

Altın ve gümüş alanlar dikkat! Tarihin en büyük dalgalanması: Dakikalar içinde 1 trilyon dolar silindi
Altın ve gümüş alanlar dikkat! Tarihin en büyük dalgalanması: Dakikalar içinde 1 trilyon dolar silindi

DAKİKALAR İÇİNDE 3 TRİLYONDAN FAZLA DEĞER SİLİNDİ

Bazı analist sayfalarında ise altın ve gümüşten dakikalar içinde 3 trilyon dolardan fazla değer silindiği belirtildi.

Altın ve gümüş alanlar dikkat! Tarihin en büyük dalgalanması: Dakikalar içinde 1 trilyon dolar silindi

Geçen yıl altının %64 kazandırdığının altını çizen Eryılmaz, "Bu yıl daha ilk ayda %27 getiri sağladı. Bu da yıl genelinde, yavaşlama ya da geri çekilme olsa bile, geçen yılın üzerinde bir getiri ihtimalini güçlendiriyor. Spot gümüş gün içinde 119 doları gördü ve 120 dolar sınırına dayandı. Daha önce üç ay içinde gümüşün onsunun 150 dolara çıkabileceği yönünde bir tahmin de paylaşılmıştı" açıklamasını yapmıştı.

Gümüş için konuşan Eryılmaz, "Gümüşte 116 doların, altında 2.400 doların, gram altında ise 7.400 liranın üzerinde kaldığı sürece kademeli alımlar çok üzmeyecek şekilde yapılabilir. Bu yıl için gram altında minimum 9.000–9.500 lira seviyelerinin oldukça rahat görülebileceğini düşünüyorum" demişti.

