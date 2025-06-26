Altın yatırımcısını üzecek tahmin: ABD’li dev banka tarih verdi

Altın yatırımcıları piyasalardaki gelişmeleri ve uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Ancak ABD’li dev banka Citi tarafından yapılan son tahmin, yatırımcıların beklentilerini olumsuz etkileyebilir. Citi’ye göre, 2025’in sonlarına doğru ve 2026 yılında, ABD’de güçlü büyüme beklentileri nedeniyle altın fiyatlarında yüzde 20’nin üzerinde sert bir düşüş yaşanabilir.

ALTIN TALEBİNDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Citi analistleri yayımladıkları raporda, bu dönemde altına olan yatırım talebinde belirgin bir azalma öngördüklerini ifade etti. Raporda, "Nihayetinde ABD Başkanı Donald Trump’ın popülaritesinin ve ABD büyümesinin 'koruma' etkisinin devreye gireceğini öngörüyoruz” denildi.

Banka ayrıca, önümüzdeki 6 ila 9 aylık süreçte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasından daha nötr bir duruma geçme alanının geniş olduğunu vurguladı. Bu gelişmenin hem ABD hem de küresel çapta ekonomik büyüme beklentilerini güçlendireceği belirtiliyor.