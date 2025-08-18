Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Altın yeni haftaya çok hızlı girdi! Gram, çeyrek altın yükselişte | İşte 18 Ağustos 2025 altın fiyatları

Altın fiyatları önceki haftalarda gördüğü zirvelerin ardından geçen hafta sert düşmüş ardından dalgalı seyre geçmişti. Vatandaşlar yeni haftada altının yönünü merak ederken piyasalardan ilk veriler gelmeye başladı. Altında ciddi bir artış gözleniyor. Peki Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Ağustos 2025 altın fiyatları..

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 07:04
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 07:07

Geçen hafta başında sert bir düşüş yaşayan hem yerel hem de küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve jeopolitik nedenlerle dalgalı bir seyir izlemiş ve bir miktar toparlanmıştı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 408 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son gününde yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 405 bin 500 lira görmüştü. Peki yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları ne durumda? , ne kadar oldu? İşte 18 Ağustos 2025 altın fiyatları...

Altın yeni haftaya çok hızlı girdi! Gram, çeyrek altın yükselişte | İşte 18 Ağustos 2025 altın fiyatları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dolar bugün ne kadar oldu? 18 Ağustos 2025 güncel döviz kurları

18 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.402,03 TL

Satış 4.402,39 TL

Altın yeni haftaya çok hızlı girdi! Gram, çeyrek altın yükselişte | İşte 18 Ağustos 2025 altın fiyatları

18 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.204,00 TL

Satış 7.260,00 TL

Altın yeni haftaya çok hızlı girdi! Gram, çeyrek altın yükselişte | İşte 18 Ağustos 2025 altın fiyatları

18 AĞUSTOS 2025 YARIM ALTIN FİYATI?

Alış 14.408,00 TL

Satış 14.521,00 TL

Altın yeni haftaya çok hızlı girdi! Gram, çeyrek altın yükselişte | İşte 18 Ağustos 2025 altın fiyatları

18 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.727,00 TL

Satış 28.908,00 TL

Altın yeni haftaya çok hızlı girdi! Gram, çeyrek altın yükselişte | İşte 18 Ağustos 2025 altın fiyatları

18 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış 3.348,87 dolar

Satış 3.349,10 dolar

Altın yeni haftaya çok hızlı girdi! Gram, çeyrek altın yükselişte | İşte 18 Ağustos 2025 altın fiyatları

18 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın yeni haftaya çok hızlı girdi! Gram, çeyrek altın yükselişte | İşte 18 Ağustos 2025 altın fiyatları
ETİKETLER
#altın fiyatları
#altın fiyatları
#gram altın
#gram altın
#çeyrek altın
#çeyrek altın
#cumhuriyet altını
#cumhuriyet altını
#yarım altın
#Gram Altın Fiyatı
#Altın Ons Fiyatı
#Güncel Altın Fiyatları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.