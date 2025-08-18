Altın yeni haftaya çok hızlı girdi! Gram, çeyrek altın yükselişte | İşte 18 Ağustos 2025 altın fiyatları

Geçen hafta başında sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları hem yerel hem de küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve jeopolitik nedenlerle dalgalı bir seyir izlemiş ve bir miktar toparlanmıştı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 408 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son gününde yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 405 bin 500 lira görmüştü. Peki yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları ne durumda? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Ağustos 2025 altın fiyatları...

18 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.402,03 TL

Satış 4.402,39 TL

18 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.204,00 TL

Satış 7.260,00 TL

18 AĞUSTOS 2025 YARIM ALTIN FİYATI?

Alış 14.408,00 TL

Satış 14.521,00 TL

18 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.727,00 TL

Satış 28.908,00 TL

18 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış 3.348,87 dolar

Satış 3.349,10 dolar

18 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI