TGRT Haber
29°
Ekonomi
Editor
Editor
 Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar oldu? 18 Ağustos 2025 güncel döviz kurları

Dolar sınırlı yükseliş gösterdiği geçtiğimiz haftayı 40.70 seviyelerinde kapatmıştı. Euro ve sterlin de benzer görünük çizerken, yeni haftadan ilk veriler gelmeye başladı. İşte 18 Ağustos dolar kuru ve güncel döviz kurları...

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve iç dinamiklerin etkisiyle döviz kurları haftanın son gününde hareketli bir seyir izliyor. Dolar, euro ve sterlin gibi güçlü para birimleri Türk lirası karşısında sınırlı yükseliş trendini sürdürürken yatırımcılar en doğru yatırım aracının ne olduğunu saptamaya çalışıyor.

Dolar bugün ne kadar oldu? 18 Ağustos 2025 güncel döviz kurları

DÖVİZ PİYASALARINDA HAFTANIN İLK RAKAMLARI

Finans piyasalarında yeni haftanın başlangıcıyla birlikte döviz kurlarında hareketlilik dikkat çekiyor. 18 Ağustos 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla dolar, euro ve sterlin gibi talep gören para birimleri Türk lirası karşısında farklı yönlerde fiyatlanıyor. Peki dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? ne durumda? 18 Ağustos 2025 Pazartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları ve para piyasalarında son durum.

Dolar bugün ne kadar oldu? 18 Ağustos 2025 güncel döviz kurları

18 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 40,8943 TL

Satış: 40,9079 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? 18 Ağustos 2025 güncel döviz kurları

18 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,8667 TL

Satış: 47,9326 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? 18 Ağustos 2025 güncel döviz kurları

18 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış: 55,4461 TL

Satış: 55,5203 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? 18 Ağustos 2025 güncel döviz kurları

18 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar bugün ne kadar oldu? 18 Ağustos 2025 güncel döviz kurları
TGRT Haber
