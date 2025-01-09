Altın yükselişe geçti! İşte 9 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

09 Ocak 2025 07:34 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 07:35

ABD'de açıklanan işsizlik verileri sonrası gram altın 3 bin lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 9 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

Gözde yatırım​ aracı altında hareketlilik sürüyor. Altın​ piyasasında en düşük 3 milyon 43 bin lira, en yüksek 3 milyon 48 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 düşüşle 3 milyon 43 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.021,95 TL'den, çeyrek altın ise 5.007,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 9 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

9 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.021,54

Satış 3.021,95

9 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.953,00

Satış 5.007,00

9 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 9.907,00

Satış 10.015,00

9 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.754,00

Satış 19.948,00

9 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.656,74

Satış 2.657,15