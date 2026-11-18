Altın piyasasında sert düşüşün ardından gözler yeniden yükselişin ne zaman başlayacağına çevrildi. Ocak ayında tarihi rekor kıran ancak sonraki süreçte ciddi değer kaybeden ons altın, yatırımcıların beklentilerini de değiştirdi. Güçlü dolar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin gelişmeler fiyatlar üzerinde baskı yaratırken, altının eski zirvesine ulaşmasının iki yılı bulabileceği konuşuluyor. Peki, altındaki düşüşün arkasında hangi gelişmeler var? Ons altında toparlanma ne zaman başlayabilir, gram altını nasıl bir dönem bekliyor?

ALTIN TARİHİ ZİRVESİNDEN YÜZDE 31,5 GERİLEDİ

Ocak ayında ons başına 5.595 dolarla tarihi zirvesini gören altın, sonraki dönemde sert bir düşüş yaşadı. Fiyatlar yaklaşık 3.850 dolara kadar gerilerken zirveden yaşanan kayıp yüzde 31,5'e ulaştı. Altın piyasasındaki bu tablo, yeni rekor beklentilerini de öteledi. Yatırımcılar artık kısa vadeli yükselişten çok, fiyatların ne zaman kalıcı bir toparlanma göstereceğine odaklanmış durumda.

GÜÇLÜ DOLAR VE FAİZ BEKLENTİSİ ALTINI VURDU

Altındaki düşüşün arkasında birden fazla neden bulunuyor. Bunların başında ise ABD dolarının güçlenmesi ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi geliyor.

ABD Merkez Bankasının yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentiler, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltıyor. Yatırımcıların faiz getirisi sunan varlıklara yönelmesi, değerli metal üzerindeki satış baskısını artırabiliyor. Doların uluslararası piyasalarda güç kazanması da altının yükselişini zorlaştıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARINDA YAVAŞLAMA ENDİŞESİ

Altın fiyatlarını uzun süredir destekleyen merkez bankası alımları da yakından izleniyor. Merkez bankalarının altın talebi devam etse de alımların önceki dönemlere kıyasla yavaşlayabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir gelişmenin fiyatlardaki toparlanmayı sınırlayabileceği belirtiliyor. Öte yandan fiziki altın piyasasında da talep eski gücünde değil. Özellikle külçe ve sikke alımlarındaki zayıflama, altın üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

GOLDMAN SACHS'TAN ALTIN İÇİN 2028 TAHMİNİ

Altındaki sert kayba rağmen uzun vadeli yükseliş beklentileri tamamen ortadan kalkmış değil. Ancak yeni bir tarihi zirve için daha uzun süre beklenmesi gerekebilir. Goldman Sachs'ın tahminleri de bu beklentiye işaret ediyor. Banka, ons altının 2027 yılında 4.650 dolara, 2028 yılında ise 5.600 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde altın, ocak ayında gördüğü 5.595 dolarlık rekor seviyesini ancak 2028 yılında yeniden yakalayabilecek. Elbette bu tahminlerin gerçekleşmesinde Fed'in faiz kararları, doların uluslararası piyasalardaki seyri ve merkez bankalarının altın alımları belirleyici olacak.

GRAM ALTIN YATIRIMCISINI NE BEKLİYOR?

Ons altındaki sert hareketler Türkiye'deki gram altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Ancak gram altın yatırımcısı açısından hesap biraz daha farklı. Çünkü gram altının fiyatını yalnızca uluslararası piyasalardaki ons değeri belirlemiyor. Dolar/TL kurundaki değişimler de fiyatlamada önemli rol oynuyor. Bu nedenle ons altının uzun süre tarihi zirvesine ulaşamaması, gram altının da aynı dönemde yükselemeyeceği anlamına gelmiyor. Özellikle dolar kurunda yaşanabilecek artışlar, ons altındaki düşüşün gram altın fiyatlarına yansımasını sınırlayabilir.

ALTINDA YÜKSELİŞİN ANAHTARI FED'İN KARARLARINDA

Altın piyasasında kısa vadeli baskı sürerken yatırımcıların odağında Fed'in atacağı adımlar bulunuyor. Faiz politikalarında yaşanabilecek değişiklikler, doların güç kaybetmesi ve merkez bankalarının altın alımlarını artırması, fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket etmesini sağlayabilecek gelişmeler arasında yer alıyor. Bu süreçte özellikle gram altın yatırımcıları açısından hem ons fiyatındaki hareketler hem de dolar/TL kurunun seyri önem taşımaya devam edecek.