Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Altında düşüş sürüyor! İşte 23 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

İsrail İran arasında giderek artan çatışma ortamı piyasaları sarstı. Gram altın güne 4.290,43 lira, çeyrek altın ise 7.096,00 lira seviyesinden başladı. İşte 23 Haziran 2025 altın fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengül Arıca
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 07:26
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 07:47

Altın fiyatları hem yerel hem de küresel piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmeler ve Orta Doğu'da artan şiddetli çatışmalar nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

Serbest piyasada gram altın 4.290,43 TL'den, çeyrek altın ise 7.096,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altında düşüş sürüyor! İşte 23 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 23 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

23 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.290,04

Satış 4.290,43

Altında düşüş sürüyor! İşte 23 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

23 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.051,00

Satış 7.096,00

23 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 14.103,00

Satış 14.192,00

Altında düşüş sürüyor! İşte 23 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

23 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.119,00

Satış 28.254,00

23 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.358,33

Satış 3.358,71

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dolar yüksekten açtı! Euro ve sterlin düşüşte! İşte 23 Haziran döviz kurları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Savaş kızıştı, altın fiyatları mercek altında! Dolar belirsiz seyirde! İşte 22 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları

Sıkça Sorulan Sorular

YATIRIM İÇİN HANGİ ALTINI ALMALIYIZ?
Birikim yapmak için altın, yıllardır güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilir. Birikim için en karlı altın türü ise genellikle gram altın veya çeyrek altın gibi küçük ölçülerdeki altınlardır.
ETİKETLER
#dolar
#gram altın
#çeyrek altın
#yatırım
#ons altın
#altın fiyatlari
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.