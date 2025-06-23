Altında düşüş sürüyor! İşte 23 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları hem yerel hem de küresel piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmeler ve Orta Doğu'da artan şiddetli çatışmalar nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

Serbest piyasada gram altın 4.290,43 TL'den, çeyrek altın ise 7.096,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 23 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

23 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.290,04

Satış 4.290,43

23 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.051,00

Satış 7.096,00

23 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 14.103,00

Satış 14.192,00

23 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.119,00

Satış 28.254,00

23 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.358,33

Satış 3.358,71