Altın piyasasında son dönemde yaşanan sert hareketlilik yatırımcıları şaşırtmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın değer kaybederken, yurt içinde gram altının yükseliş göstermesi dikkat çekti. Peki, ons altındaki düşüş sona mı eriyor? Gram altın yeniden yükselişe mi geçecek? Altın almak için doğru zaman mı? Ekonomist Necmettin Batırel, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirerek ons altın ile gram altın arasındaki fiyat ayrışmasının nedenlerini anlattı. Batırel'e göre altındaki düşüşte doların küresel piyasalarda güç kazanması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası belirleyici oldu.

ONS ALTIN YÜZDE 17 GERİLEDİ, GRAM ALTIN DİRENDİ

Altındaki fiyat hareketliliğine dikkat çeken Necmettin Batırel, ons altında yaşanan sert gerilemeye rağmen gram altının yurt içinde sınırlı yükseliş kaydettiğini belirtti.

Batırel, 3 Ocak'ta 4 bin 385 dolar seviyesinde bulunan ons altının 3 bin 626 dolara gerilediğini ve yaklaşık yüzde 17,30 değer kaybettiğini ifade etti. Bu düşüşte ABD Merkez Bankası'nın yüksek enflasyon karşısında yeniden faiz artırabileceği beklentisiyle doların güç kazanmasının etkili olduğunu vurguladı.

Gram altındaki tabloya da değinen Necmettin Batırel, 3 Ocak'ta 6 bin 45 lira olan gram altının 6 bin 169 liraya yükseldiğini, böylece yaklaşık yüzde 2'lik artış gösterdiğini kaydetti.

Bu ayrışmanın temel nedeninin dolar/TL kurundaki yükseliş olduğunu belirten Batırel, 3 Ocak'ta 43,03 lira olan dolar kurunun 50,60 liraya çıktığını ve yaklaşık yüzde 17,59 değer kazandığını hatırlattı.

"ALTIN CEPHESİNDE ANORMAL GELİŞMELER YAŞANIYOR"

Necmettin Batırel, ons altındaki düşüşün dolar kurundaki yükselişle dengelendiğine işaret ederek, gram altın fiyatının küresel ons fiyatı ve döviz kurundaki değişimden birlikte etkilendiğini vurguladı:

"Altın cephesinde anormal gelişmeler yaşanıyor. Ons altında büyük gerileme yaşanırken, Türk Lirası'nın değer kazanması yüzünden gram altında farklı değişim var. 3 Ocak’ta 4385 dolar olan ons, bugün 3626 dolar. Yani yüzde 17.30 geriledi. Bu düşüşe, ABD merkez Bankasının yüksek enflasyon karşısında yeniden faiz artışına başlaması ile güçlenen dolar yol açtı. Peki yurt içindeki fiyat neden sınırlı artış yaşadı. 3 Ocak’ta 6045 lira olan gram altın bugün 6169 liradan satılıyor. Yani yüzde 2’lik artış gösterdi. 3 Ocak’ta 43.03 TL olan dolar kuru bugün 50.60 TL’ye yükselerek yüzde 17.59 değer kazandı da ondan. Türk Lirası'nda kazanımların artması altının TL olarak değerini sınırlı arttırdı. Özetle; dolar hem küresel piyasalarda Euro'ya karşı güçlendiği hem de yurt içinde enflasyon ve faiz politikaları nedeniyle TL karşısında değer kazandı."

ALTINDA YÜKSELİŞ TRENDİ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Altın yatırımcılarının en çok merak ettiği soruya da yanıt veren Batırel, ons altındaki düşüşün ardından teknik göstergelerin aşırı satım bölgesine işaret ettiğini söyledi. ABD'de faiz kararlarına ilişkin beklentilerin değişmesinin altın fiyatlarında toparlanmayı beraberinde getirdiğini belirten Necmettin Batırel, CME FedWatch Tool verilerine dikkat çekti.

Batırel'in aktardığı verilere göre piyasalar, aralık ayında Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımını yüzde 86,4 olasılıkla fiyatlıyordu. Bu oran iki gün önce yüzde 99 seviyesindeydi. 27 Ocak'ta yapılması beklenen ikinci 25 baz puanlık faiz artırımına ilişkin olasılık da yüzde 72,9'dan yüzde 60,2'ye geriledi.

Faiz artırım beklentilerindeki bu gerilemenin altın fiyatlarına destek verdiğini belirten Necmettin Batırel, cuma günü 3 bin 504 dolarla dip seviyeyi gören ons altının yeni haftaya 3 bin 626 dolardan başladığını ifade etti:

"Şimdi gelelim en önemli soruya. Altının onsundaki düşüş tamamlandı mı, yükseliş trendi yeniden başladı mı? Teknik göstergeler altının aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Bakın ABD Merkez Bankası'nın Federal Açık Piyasa Komitesi toplantılarında politika faizine ilişkin olası kararların piyasa fiyatlamalarına dayalı olasılıklarını yüzde olarak gösteren bir analiz aracı olan CME FedWatch Tool'a göre piyasalar, Aralık ayında ABD'de 25 baz puanlık bir faiz artırımını 86.4 ihtimalle fiyatlıyor. Bu rakam 2 gün önce yüzde 99 düzeyindeydi. 27 Ocakta ikinci bir 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali de 72.9’dan 60.2 düzeyine geriledi. İşte bu gelişme üzerine altın toparladı. Cuma günü 3504 dolarla dip yapan Ons altın yeni haftaya 3626 dolara yükselerek başladı."

"ALTIN YENİDEN YATIRIMCININ GÜVENLİ LİMANI OLACAK"

Altının uzun vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Batırel, kısa vadeli satış baskısına rağmen merkez bankalarının fiziki altın alımlarını ve borsa yatırım fonları (ETF) üzerinden gelen talebi korumasının önemli olduğunu söyledi.

Yapay zeka hisselerinde yaşanan satışlar, artan finansman maliyetleri ve nakit ihtiyacının yatırımcıları likiditesi yüksek varlıklara yönelttiğini belirten Necmettin Batırel, bu süreçte altının da satış baskısıyla karşılaştığını kaydetti. Ancak merkez bankalarının fiziki altın alımlarını sürdürmesinin uzun vadeli talep açısından önemli bir gösterge olduğunu vurguladı:

"Yapay zeka hisselerindeki satışlar, artan finansman maliyetleri ve nakit ihtiyacının yatırımcıları likiditesi yüksek olan altını satmaya yöneltmişti. Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen borsa yatırım fonları (ETF) ile merkez bankalarının fiziki alımlarını koruması, uzun vadeli yapısal talebin bozulmadığını gösteriyor. Altının geleceğini ons’aki hareket belirleyecek. ABD’de yüksek faiz ortamı 31.8 trilyon dolara ulaşan federal borcun yeniden finanse edilmesini zorluyor. Net faiz ödemelerinin federal gelirlerin yaklaşık %19,5'ine ulaşması, altyapı, eğitim ve üretken yatırımlara ayrılacak kaynakları daraltıyor. Uzun vadeli Hazine tahvili getirilerinin %5 sınırına dayanması, 30 yıllık konut kredisi (mortgage) faizlerini %7,28 seviyelerinin üzerine taşıyarak hem ev satışlarını hem de inşaat sektörünü kilitliyor. Kredi kartları, taşıt kredileri ve bireysel kredilerdeki faiz artışı hane halkının harcanabilir gelirini eriterek tüketim harcamalarını yavaşlatıyor. Özetle: Bu tablo karşısında ABD’de yüksek faiz süreci sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Ara seçimlerde hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da büyük çoğunluğu elde demokratların 3 Ocak 2027’de göreve başlamasıyla doların güç kaybettiği bir dönem başlayacak. Dünya nefes alacak, altın yeniden yatırımcının güvenli limanı olacak. Bugün alın, 3 ay sabredin, sonra bayram edin."