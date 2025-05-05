Altında hareketlilik! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Mayıs 2025 altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta sert düşüş gösteren altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı. Gram altın şu sıralar 4.039,26 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Mayıs 2025 altın fiyatları...

Altın yatırımcısı sert altın fiyatlarındaki sert düşüş sonrası beklemeye geçti. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarında belirsizlik devam ederken küresel piyasalarda gözler bu hafta açıklanacak FED faiz kararına da çevrildi. Bu gelişmelerle birlikte altın yeni haftaya hareketli başladı.

Serbest piyasada gram altın 4.039,26 TL'den, çeyrek altın ise 6.748,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 5 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

5 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.038,66

Satış 4.039,26

5 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.698,00

Satış 6.748,00

5 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.396,00

Satış 13.497,00

5 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.709,00

Satış 26.869,00

5 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.255,70

Satış 3.256,16