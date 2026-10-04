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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 09:47

Altında pazar mesaisi: İşte gram, çeyrek ve bilezikte son rakamlar

Eylül ayı başında 6 bin 976 lira ile rekor seviyeleri test eden gram altın (GAU/TRY), bir aylık süreçte yaşanan kar satışlarıyla birlikte 6 bin 500 lira sınırına geriledi. Zirve noktasından yaklaşık 430 lira gerileyen altın piyasasında, Ekim ayının ilk haftası itibarıyla güncel gram, çeyrek ve bilezik fiyatları yeniden şekillendi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Altında pazar mesaisi: İşte gram, çeyrek ve bilezikte son rakamlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 09:47

Altın piyasasında Eylül başında yaşanan yükselişlerin ardından kar satışları ve yatay seyir etkisini sürdürüyor. Geçmiş verilere göre 4 Eylül 2026'da 6.976 TL seviyesini görerek zirve yapan , Eylül ayı boyunca kademeli bir düşüş grafiği çizdi.

28 Eylül'deki %3,08'lik sert düşüşün ardından 6.500 TL bandına çekilen gram altın, Ekim ayının ilk işlem günlerini de bu seviyelerde tamamladı. Zirve seviyesine göre yaklaşık %6,2'lik geri çekilme yaşayan gram altın, 6.539 - 6.545 TL aralığında dengelenmeye çalışıyor.

Altında pazar mesaisi: İşte gram, çeyrek ve bilezikte son rakamlar

3 Ekim itibarıyla serbest piyasada oluşan güncel altın, ve fiyatları şöyle:

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (03 EKİM 2026)

  • Gram Altın
    • Alış: 6.489,62 TL
    • Satış: 6.545,25 TL
  • Çeyrek Altın
    • Alış: 10.877,20 TL
    • Satış: 11.099,18 TL
  • Yarım Altın
    • Alış: 21.754,40 TL
    • Satış: 22.198,37 TL
  • Tam Altın
    • Alış: 43.952,77 TL
    • Satış: 44.396,74 TL
  • Cumhuriyet Altını
    • Alış: 44.768,97 TL
    • Satış: 45.221,18 TL
  • 22 Ayar Bilezik
    • Alış: 6.091,01 TL
    • Satış: 6.152,54 TL
  • 14 Ayar Altın
    • Alış: 3.790,68 TL
    • Satış: 3.828,97 TL
Altında pazar mesaisi: İşte gram, çeyrek ve bilezikte son rakamlar

GÜMÜŞ VE PLATİN FİYATLARI

  • Gümüş (Gram)
    • Alış: 95,22 TL
    • Satış: 95,66 TL
  • Platin (Gram)
    • Alış: 2.684,93 TL
    • Satış: 2.693,62 TL
Altında pazar mesaisi: İşte gram, çeyrek ve bilezikte son rakamlar

TOPTAN / KAPALIÇARŞI PİYASASI

  • Has Altın: Alış 6.516,91 TL / Satış 6.622,29 TL
  • Cumhuriyet Altını: Alış 42.857,15 TL / Satış 44.285,75 TL
  • 22 Ayar Altın Bilezik: Alış 5.943,23 TL / Satış 6.039,33 TL

 

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ETİKETLER
#gümüş
#çeyrek altın
#gram altın
#Cumhuriyet Altını
#Platin
#Ekonomi
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