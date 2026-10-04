Altında pazar mesaisi: İşte gram, çeyrek ve bilezikte son rakamlar

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İstanbul
Altın piyasasında Eylül başında yaşanan yükselişlerin ardından kar satışları ve yatay seyir etkisini sürdürüyor. Geçmiş verilere göre 4 Eylül 2026'da 6.976 TL seviyesini görerek zirve yapan gram altın, Eylül ayı boyunca kademeli bir düşüş grafiği çizdi.
28 Eylül'deki %3,08'lik sert düşüşün ardından 6.500 TL bandına çekilen gram altın, Ekim ayının ilk işlem günlerini de bu seviyelerde tamamladı. Zirve seviyesine göre yaklaşık %6,2'lik geri çekilme yaşayan gram altın, 6.539 - 6.545 TL aralığında dengelenmeye çalışıyor.
3 Ekim itibarıyla serbest piyasada oluşan güncel altın, gümüş ve platin fiyatları şöyle: