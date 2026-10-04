Altında pazar mesaisi: İşte gram, çeyrek ve bilezikte son rakamlar

Altın piyasasında Eylül başında yaşanan yükselişlerin ardından kar satışları ve yatay seyir etkisini sürdürüyor. Geçmiş verilere göre 4 Eylül 2026'da 6.976 TL seviyesini görerek zirve yapan gram altın, Eylül ayı boyunca kademeli bir düşüş grafiği çizdi.

28 Eylül'deki %3,08'lik sert düşüşün ardından 6.500 TL bandına çekilen gram altın, Ekim ayının ilk işlem günlerini de bu seviyelerde tamamladı. Zirve seviyesine göre yaklaşık %6,2'lik geri çekilme yaşayan gram altın, 6.539 - 6.545 TL aralığında dengelenmeye çalışıyor.

3 Ekim itibarıyla serbest piyasada oluşan güncel altın, gümüş ve platin fiyatları şöyle:

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (03 EKİM 2026)

Gram Altın Alış: 6.489,62 TL Satış: 6.545,25 TL

Çeyrek Altın Alış: 10.877,20 TL Satış: 11.099,18 TL

Yarım Altın Alış: 21.754,40 TL Satış: 22.198,37 TL

Tam Altın Alış: 43.952,77 TL Satış: 44.396,74 TL

Cumhuriyet Altını Alış: 44.768,97 TL Satış: 45.221,18 TL

22 Ayar Bilezik Alış: 6.091,01 TL Satış: 6.152,54 TL

14 Ayar Altın Alış: 3.790,68 TL Satış: 3.828,97 TL



GÜMÜŞ VE PLATİN FİYATLARI

Gümüş (Gram) Alış: 95,22 TL Satış: 95,66 TL

Platin (Gram) Alış: 2.684,93 TL Satış: 2.693,62 TL



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