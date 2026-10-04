4 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve Euro piyasasında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurlarındaki değişim yatırımcılar tarafından kalından takip ediliyor. Cuma sabahı artışa geçen ABD doları haftayı yükselişle kapattı. Euro ise perşembe günü yaşadığı kayıpların bir kısmını cuma günü toparladı. Vatandaşlar hafta sonu da döviz piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 4 Ekim 2026 Pazar güncel döviz kurları...