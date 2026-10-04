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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 09:10

4 Ekim 2026 hava durumu | Hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor: Güneyi sağanak, kuzeyi fırtına vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu raporunu yayımladı. Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Ege ve İç Anadolu’nun güney kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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4 Ekim 2026 hava durumu | Hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor: Güneyi sağanak, kuzeyi fırtına vuracak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 09:10

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. 

4 Ekim 2026 hava durumu | Hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor: Güneyi sağanak, kuzeyi fırtına vuracak

Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, güney kesimlerde yer yer çok bulutlu ve yağışlı bir seyir izlenecek. ve Bölgeleri’nin tamamında, Ege ve İç Anadolu’nun güneyinde ve Doğu Anadolu’nun batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

4 Ekim 2026 hava durumu | Hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor: Güneyi sağanak, kuzeyi fırtına vuracak

MARMARA VE KUZEY EGE İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini duyurdu. Ancak ve kıyılarında rüzgarın hızının 40-60 km/saat seviyelerine ulaşarak kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer; ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

4 Ekim 2026 hava durumu | Hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor: Güneyi sağanak, kuzeyi fırtına vuracak

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

4 Ekim 2026 hava durumu | Hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor: Güneyi sağanak, kuzeyi fırtına vuracak

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

4 Ekim 2026 hava durumu | Hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor: Güneyi sağanak, kuzeyi fırtına vuracak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

4 Ekim 2026 hava durumu | Hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor: Güneyi sağanak, kuzeyi fırtına vuracak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C
Parçalı bulutlu

4 Ekim 2026 hava durumu | Hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor: Güneyi sağanak, kuzeyi fırtına vuracak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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#Akdeniz
#Güneydoğu Anadolu
#meteoroloji genel müdürlüğü
#marmara
#kuzey ege
#Gündem
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