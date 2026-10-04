İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

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İstanbul
İstanbul'da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı" nedeniyle Fatih'te bazı yollar saat 06.00'dan program bitimine kadar araç trafiğine kapatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında saat 06.00-12.00 arasında kapatılan yollar şöyle:
Sürücüler alternatif güzergâh olarak Avrasya Tüneli transit yolu, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi ve Kadırga Limanı Caddesi'ni kullanabilecek.
7 bin 500 kişinin kayıt yaptırdığı ve iki ayrı kategoride (5K ve 10K) koşulacak.
Yenikapı'da ilk olarak saat 08.00'de 5K startıyla başlayacak olan İstanbul'u Koşuyorum'da 10K startıysa 09.15'te verilecek. 5K'da sporcular Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden 'U' yaparak Yenikapı'ya dönecekken, 10K'da ise sporcular Sarayburnu'ndan U dönüşü yapıp yarışı Yenikapı'da sonlandıracak.