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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 06:41
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 06:46

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı" etkinliği nedeniyle bu sabah bazı yollar trafiğe kapatıldı. İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 06:41
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 06:46

İstanbul'da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı" nedeniyle Fatih'te bazı yollar saat 06.00'dan program bitimine kadar araç trafiğine kapatıldı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek 'İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı' nedeniyle Fatih'te bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.
Etkinlik kapsamında Kennedy Caddesi, Langa Bostanları Sokak, Namık Kemal Caddesi ve Avrasya Tüneli'nin bazı çıkışları saat 06.00-12.00 arasında trafiğe kapatıldı.
Sürücüler için Avrasya Tüneli transit yolu, Vatan, Millet, Onuncu Yıl, Reşadiye, Ankara ve Kadırga Limanı caddeleri alternatif güzergâh olarak belirlendi.
Yarışa 7 bin 500 kişi kayıt yaptırdı ve koşu 5K ile 10K olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenecek.
Yenikapı'da 5K koşusu saat 08.00'de, 10K koşusu ise saat 09.15'te başlayacak.
5K koşucuları Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden, 10K koşucuları ise Sarayburnu'ndan 'U' dönüşü yaparak yarışı Yenikapı'da bitirecek.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında saat 06.00-12.00 arasında kapatılan yollar şöyle:

TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

  • Kennedy Caddesi'nin Samatya Varyant ile Sirkeci Meydanı arasında kalan bölümü,
  • Langa Bostanları Sokak,
  • Namık Kemal Caddesi,
  • Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışlarının Aksaray ayrımları,
  • Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikametindeki acil ve son çıkış.
İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücüler alternatif güzergâh olarak Avrasya Tüneli transit yolu, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi ve Kadırga Limanı Caddesi'ni kullanabilecek.

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

BİNLERCE KİŞİ KATILACAK

7 bin 500 kişinin kayıt yaptırdığı ve iki ayrı kategoride (5K ve 10K) koşulacak.

Yenikapı'da ilk olarak saat 08.00'de 5K startıyla başlayacak olan İstanbul'u Koşuyorum'da 10K startıysa 09.15'te verilecek. 5K'da sporcular Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden 'U' yaparak Yenikapı'ya dönecekken, 10K'da ise sporcular Sarayburnu'ndan U dönüşü yapıp yarışı Yenikapı'da sonlandıracak.

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