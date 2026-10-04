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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 02:37
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 02:41

İstanbul'da eğlence mekanlarına operasyon

İstanbul Şişli'deki eğlence mekanlarında geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Baskın yapılan adreslerde 34 kadının kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edildi. Mevzuata aykırılık tespit edilen çok sayıda iş yeri hakkında idari işlem uygulandı

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 02:37
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 02:41

ekipleri, 'de eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da eğlence mekanlarına operasyon

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de eğlence mekanlarına yönelik 100 personelin katılımıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, 22'si yabancı uyruklu olmak üzere 34 kadının faaliyet konusu dışında ve sigortasız çalıştırıldığı belirlendi.
Adreslerde tütün mamullerinin mevzuata aykırı kullanımı, ruhsata aykırı faaliyet, mesul müdürlük belgesi eksikliği ve sigortasız personel çalıştırılması gibi aykırılıklar tespit edildi.
Mevzuata aykırılıklar nedeniyle çok sayıda iş yeri hakkında idari işlem uygulandı.
Polis ekipleri denetim sırasında çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğünce kamu güvenliğinin sağlanması, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel ahlaka aykırı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla 100 personelin katılımıyla eğlence yerlerine yönelik kapsamlı denetim yapıldı.

İstanbul'da eğlence mekanlarına operasyon

34 KADIN KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILMIŞ

Denetimlerde, 22'si yabancı uyruklu 34 kadının ruhsatlarında belirtilen faaliyet konusu dışında ve sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit edildi.

İstanbul'da eğlence mekanlarına operasyon

İŞ YERLERİNE İDARİ İŞLEM

Denetim yapılan adreslerde, tütün mamullerinin mevzuata aykırı kullanılması, ruhsata aykırı faaliyet, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması ve sigortasız personel çalıştırılması başta olmak üzere çeşitli mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle çok sayıda iş yeri hakkında idari işlem uygulandı.

İstanbul'da eğlence mekanlarına operasyon

Polis ekipleri, denetimde çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu da gerçekleştirdi.

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#kadın
#Şişli
#istanbul emniyet müdürlüğü
#asayiş şube müdürlüğü
#Gbt Sorgusu
#Gündem
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