İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da eğlence mekanlarına operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de eğlence mekanlarına yönelik 100 personelin katılımıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, 22'si yabancı uyruklu olmak üzere 34 kadının faaliyet konusu dışında ve sigortasız çalıştırıldığı belirlendi. Adreslerde tütün mamullerinin mevzuata aykırı kullanımı, ruhsata aykırı faaliyet, mesul müdürlük belgesi eksikliği ve sigortasız personel çalıştırılması gibi aykırılıklar tespit edildi. Mevzuata aykırılıklar nedeniyle çok sayıda iş yeri hakkında idari işlem uygulandı. Polis ekipleri denetim sırasında çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğünce kamu güvenliğinin sağlanması, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel ahlaka aykırı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla 100 personelin katılımıyla eğlence yerlerine yönelik kapsamlı denetim yapıldı.

34 KADIN KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILMIŞ

Denetimlerde, 22'si yabancı uyruklu 34 kadının ruhsatlarında belirtilen faaliyet konusu dışında ve sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit edildi.

İŞ YERLERİNE İDARİ İŞLEM

Denetim yapılan adreslerde, tütün mamullerinin mevzuata aykırı kullanılması, ruhsata aykırı faaliyet, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması ve sigortasız personel çalıştırılması başta olmak üzere çeşitli mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle çok sayıda iş yeri hakkında idari işlem uygulandı.

Polis ekipleri, denetimde çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu da gerçekleştirdi.