İstanbul'da sahil yolu trafiğe kapatılacak: Yarın için plan yapanlar dikkat

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UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’da yarın düzenlenecek "İstanbul’u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle Kennedy Caddesi üzerindeki sahil yolunun Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan duyuruya göre, Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sabah 06.00'da başlayacak uygulamanın saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor. Kapalı yollar nedeniyle trafik akışı da alternatif yollardan sağlanacak.