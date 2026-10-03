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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 08:53
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 09:05

İstanbul'da sahil yolu trafiğe kapatılacak: Yarın için plan yapanlar dikkat

İstanbul’da yarın yapılacak "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle sahil yolunun bir bölümü trafiğe kapalı olacak.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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İstanbul'da sahil yolu trafiğe kapatılacak: Yarın için plan yapanlar dikkat
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 08:53
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 09:05

İstanbul’da yarın düzenlenecek "İstanbul’u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle Kennedy Caddesi üzerindeki sahil yolunun Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da sahil yolu trafiğe kapatılacak: Yarın için plan yapanlar dikkat

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da yarın (4 Ekim Pazar) düzenlenecek olan İstanbul'u Koşuyorum etkinliği nedeniyle Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki sahil yolunun bir bölümü trafiğe kapatılacaktır.
Etkinlik, 4 Ekim Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki sahil yolu trafiğe kapalı olacak.
Trafik kapatma uygulaması sabah 06.00'da başlayacak ve 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.
Kapalı yollar nedeniyle trafik akışı alternatif yollardan sağlanacaktır.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da sahil yolu trafiğe kapatılacak: Yarın için plan yapanlar dikkat

TRAFİĞE ÇIKACAKLAR DİKKAT: BU YOLLAR KAPALI OLACAK 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan duyuruya göre, Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sabah 06.00'da başlayacak uygulamanın saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor. Kapalı yollar nedeniyle trafik akışı da alternatif yollardan sağlanacak.

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