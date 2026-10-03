İstanbul’da yarın düzenlenecek "İstanbul’u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle Kennedy Caddesi üzerindeki sahil yolunun Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'da sahil yolu trafiğe kapatılacak: Yarın için plan yapanlar dikkat İstanbul'da yarın (4 Ekim Pazar) düzenlenecek olan İstanbul'u Koşuyorum etkinliği nedeniyle Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki sahil yolunun bir bölümü trafiğe kapatılacaktır. Etkinlik, 4 Ekim Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki sahil yolu trafiğe kapalı olacak. Trafik kapatma uygulaması sabah 06.00'da başlayacak ve 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor. Kapalı yollar nedeniyle trafik akışı alternatif yollardan sağlanacaktır.

TRAFİĞE ÇIKACAKLAR DİKKAT: BU YOLLAR KAPALI OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan duyuruya göre, Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sabah 06.00'da başlayacak uygulamanın saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor. Kapalı yollar nedeniyle trafik akışı da alternatif yollardan sağlanacak.