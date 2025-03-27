Altında yeni rekor sinyali! 2 dev bankadan sürpriz hamle

Altın fiyatları ABD'nin otomobil tarifelerine ilişkin endişeler ile yön bulmaya çalışıyor. Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Goldman Sachs ve Bank of America iki yabancı kurum, yıl sonu altın fiyat hedeflerini yükseltti. Öte yandan BofA, Türk bankalarında hedef düşürdü.

Altın fiyatları, ABD'nin otomobil tarifelerine ilişkin yeni kararı sonrası yeniden yükseldi. Goldman Sachs ve Bank of America, yıl sonu için altın fiyat hedeflerini yükseltme kararı aldı. Ayrıca BofA, Türk bankaları için yayımladığı yeni analiz raporunda hedef fiyatlarda aşağı yönlü revizyona gitti.

ABD’NİN TİCARET HAMLESİ ALTINI UÇURDU

ABD Başkanı Donald Trump, ithal otomobiller ve hafif kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini açıkladı. Bu karar küresel ticaret savaşları endişesini artırırken, altın fiyatları yeniden yükselişe geçti.

ONS VE GRAM ALTIN ZİRVEYE YAKLAŞIYOR

Bu gelişmelerle birlikte ons altın yüzde 0,57 artışla 3.037 dolara, gram altın ise yüzde 0,60 artışla 3.710 liraya çıktı.

GOLDMAN SACHS VE BANK OF AMERİCA TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

İki yabancı banka, yıl sonu altın fiyat tahminlerini yükseltti:

Goldman Sachs: 2025 sonu tahminini 3.100 dolardan 3.300 dolara çıkardı. Hedef aralığını 3.250 – 3.520 dolar olarak belirledi.

2025 sonu tahminini 3.100 dolardan 3.300 dolara çıkardı. Hedef aralığını 3.250 – 3.520 dolar olarak belirledi. Bank of America: 2025 tahminini 2.750 dolardan 3.063 dolara, 2026 tahminini 2.625 dolardan 3.350 dolara yükseltti.

TÜM GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Yatırımcılar, Fed’in faiz kararını etkileyebilecek ABD büyüme verileri ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini beklemeye başladı. Piyasalar, ABD'de faiz indirimi için haziran ayına yüzde 61,5 ihtimal veriyor.

BOFA TÜRK BANKALARINDA HEDEF DÜŞÜRDÜ

Bank of America (BofA), Türkiye'de geçtiğimiz hafta yaşanan siyasi gelişmelerin ardından Türk bankaları için yayımladığı yeni analiz raporunda hedef fiyatlarda aşağı yönlü revizyona gitti.

BofA’nın güncellediği hedef fiyatlar şu şekilde:

Akbank (AKBNK) için hedef fiyat 98 TL'den 86 TL'ye düşürüldü.

Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyat 176 TL'den 162 TL'ye revize edildi.

Yapı Kredi (YKBNK) hissesi için hedef fiyat 47 TL'den 41 TL'ye indirildi.

İş Bankası (ISCTR) için hedef fiyat 22 TL'den 19,4 TL'ye çekildi.

Halkbank (HALKB) için hedef fiyat 17,2 TL'den 16,1 TL'ye indirildi.

Vakıfbank (VAKBN) için de hedef fiyat 26,2 TL'den 23,8 TL'ye revize edildi.