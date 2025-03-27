Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Altında yeni rekor sinyali! 2 dev bankadan sürpriz hamle

Altın fiyatları ABD'nin otomobil tarifelerine ilişkin endişeler ile yön bulmaya çalışıyor. Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Goldman Sachs ve Bank of America iki yabancı kurum, yıl sonu altın fiyat hedeflerini yükseltti. Öte yandan BofA, Türk bankalarında hedef düşürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 12:03

Altın fiyatları, ABD'nin otomobil tarifelerine ilişkin yeni kararı sonrası yeniden yükseldi. Goldman Sachs ve Bank of America, yıl sonu için altın fiyat hedeflerini yükseltme kararı aldı. Ayrıca BofA, Türk bankaları için yayımladığı yeni analiz raporunda hedef fiyatlarda aşağı yönlü revizyona gitti.

ABD’NİN TİCARET HAMLESİ ALTINI UÇURDU

ABD Başkanı Donald Trump, ithal otomobiller ve hafif kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini açıkladı. Bu karar küresel ticaret savaşları endişesini artırırken, altın fiyatları yeniden yükselişe geçti.

ONS VE GRAM ALTIN ZİRVEYE YAKLAŞIYOR

Bu gelişmelerle birlikte ons altın yüzde 0,57 artışla 3.037 dolara, gram altın ise yüzde 0,60 artışla 3.710 liraya çıktı.

GOLDMAN SACHS VE BANK OF AMERİCA TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

İki yabancı banka, yıl sonu altın fiyat tahminlerini yükseltti:

  • Goldman Sachs: 2025 sonu tahminini 3.100 dolardan 3.300 dolara çıkardı. Hedef aralığını 3.250 – 3.520 dolar olarak belirledi.
  • Bank of America: 2025 tahminini 2.750 dolardan 3.063 dolara, 2026 tahminini 2.625 dolardan 3.350 dolara yükseltti.

TÜM GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Yatırımcılar, Fed’in faiz kararını etkileyebilecek ABD büyüme verileri ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini beklemeye başladı. Piyasalar, ABD'de faiz indirimi için haziran ayına yüzde 61,5 ihtimal veriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emeklilikte kademe bekleyenlere 2 seçenek! Kıdem tazminatı alma kolaylaştı: İsa Karakaş açıkladı

BOFA TÜRK BANKALARINDA HEDEF DÜŞÜRDÜ

Bank of America (BofA), Türkiye'de geçtiğimiz hafta yaşanan siyasi gelişmelerin ardından Türk bankaları için yayımladığı yeni analiz raporunda hedef fiyatlarda aşağı yönlü revizyona gitti.

BofA’nın güncellediği hedef fiyatlar şu şekilde:

  • Akbank (AKBNK) için hedef fiyat 98 TL'den 86 TL'ye düşürüldü.
  • Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyat 176 TL'den 162 TL'ye revize edildi.
  • Yapı Kredi (YKBNK) hissesi için hedef fiyat 47 TL'den 41 TL'ye indirildi.
  • İş Bankası (ISCTR) için hedef fiyat 22 TL'den 19,4 TL'ye çekildi.
  • Halkbank (HALKB) için hedef fiyat 17,2 TL'den 16,1 TL'ye indirildi.
  • Vakıfbank (VAKBN) için de hedef fiyat 26,2 TL'den 23,8 TL'ye revize edildi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kuyumcularda yüzde 50 indirim! İslam Memiş altın kampanyası için net konuştu

Sıkça Sorulan Sorular

Çeyrek altın ne kadar güncel?
Spot Çeyrek Altın: 5.909,79 / 6.039,75
ETİKETLER
#altın fiyatı
#altın fiyat
#altın fiyatlar
#altın fiyatlari
#altın fiyatlari
#Altın Fiyatları Bugün
#Gram Altın Fiyatı
#Güncel Altın Fiyatları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.