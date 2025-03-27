Altında yeni rekor sinyali! 2 dev bankadan sürpriz hamle

Altın fiyatları ABD'nin otomobil tarifelerine ilişkin endişeler ile yön bulmaya çalışıyor. Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Goldman Sachs ve Bank of America iki yabancı kurum, yıl sonu altın fiyat hedeflerini yükseltti. Öte yandan BofA, Türk bankalarında hedef düşürdü.
Altın fiyatları, ABD'nin otomobil tarifelerine ilişkin yeni kararı sonrası yeniden yükseldi. Goldman Sachs ve Bank of America, yıl sonu için altın fiyat hedeflerini yükseltme kararı aldı. Ayrıca BofA, Türk bankaları için yayımladığı yeni analiz raporunda hedef fiyatlarda aşağı yönlü revizyona gitti.
ABD Başkanı Donald Trump, ithal otomobiller ve hafif kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini açıkladı. Bu karar küresel ticaret savaşları endişesini artırırken, altın fiyatları yeniden yükselişe geçti.
Bu gelişmelerle birlikte ons altın yüzde 0,57 artışla 3.037 dolara, gram altın ise yüzde 0,60 artışla 3.710 liraya çıktı.
İki yabancı banka, yıl sonu altın fiyat tahminlerini yükseltti:
Yatırımcılar, Fed’in faiz kararını etkileyebilecek ABD büyüme verileri ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini beklemeye başladı. Piyasalar, ABD'de faiz indirimi için haziran ayına yüzde 61,5 ihtimal veriyor.
Bank of America (BofA), Türkiye'de geçtiğimiz hafta yaşanan siyasi gelişmelerin ardından Türk bankaları için yayımladığı yeni analiz raporunda hedef fiyatlarda aşağı yönlü revizyona gitti.
BofA’nın güncellediği hedef fiyatlar şu şekilde: