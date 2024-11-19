Altındaki düşüşe kanmayın! Yıl sonu için kritik tahmin

19 Kasım 2024 11:04 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:04

Yatırımcının en güvendiği liman olan altın yeniden toparlanmaya başladı. Ons altın fiyat 2.600 doların üzerine çıktı. State Street Global Advisors’tan Baş Altın Stratejisti George Milling-Stanley, altındaki düşüşün geçici olduğunu ifade ederek yıl sonu için kritik tahminde bulundu.

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Altın​ piyasasında altı günlük düşüşün ardından fiyatlar toparlanmaya başladı. Ons fiyatı yeniden 2.600 doların üzerine çıktı. Bu dalgalanmaya rağmen uzmanlar​, altının uzun vadede güçlü bir seyir izlemeye devam edeceğini belirtiyor.

"ENDİŞEYE GEREK YOK"

State Street Global Advisors’tan Baş Altın Stratejisti George Milling-Stanley, yaşanan sert düşüşlerin geçici olduğunu ifade etti. Milling-Stanley, yıl sonu altın fiyatı tahminini 2.500 ile 2.700 dolar arasında koruduğunu belirtti. Milling-Stanley, ''Altın bu yıl %33 kazanç sağladı. Bu tür bir düşüş, yatırımcıları endişelendirmemeli'' dedi.

DOLARIN ETKİSİ BÜYÜK

Altın fiyatlarındaki gerilemenin en büyük sebebi doların değer kazanması oldu. ABD seçimleri sonrası dolarda yaşanan %3’lük artış, altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Ancak dolar endeksinin 106,5 puanın altına düşmesiyle altın tekrar yükselişe geçti. Son olarak Aralık vadeli altın, ons başına 2.616 dolardan işlem gördü.

TRUMP POLİTİKALARININ ETKİSİ TARTIŞMALI

Milling-Stanley’e göre, Trump’ın politikaları dolar üzerinde beklenildiği kadar olumlu bir etki oluşturmayabilir. Önerilen tarifelerin iç üretimi desteklemesi bekleniyor, ancak artan enflasyon ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir. Ayrıca, Trump’ın vergi indirimlerinin sadece enflasyonu artırmakla kalmayıp, devlet borcunu da daha da büyütebileceği vurgulanıyor.

"ALTIN, ENFLASYONA DUYARLI"

Uzmanlar, enflasyonun yükselmesi durumunda altının bundan doğrudan etkileneceğini söylüyor. Milling-Stanley, ''Altın, enflasyona ve borç artışına çok hassastır. Eğer enflasyon işaretleri ortaya çıkarsa, altının buna hızlı bir tepki vereceğini düşünüyorum'' dedi.

YATIRIMCILAR ALTINA DÖNÜYOR

Ekonomik belirsizliklerin devam ettiği ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürdüğü bir dönemde, Batılı yatırımcıların altına olan ilgisi artıyor. Milling-Stanley, ''Birçok kişi bu düzeltmeyi bekliyordu. Altın, hem düşük faiz ortamında hem de yüksek belirsizlik dönemlerinde hala cazip bir yatırım aracı'' ifadelerini kullandı.