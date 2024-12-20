Altının kaderi FED’in elinde!

20 Aralık 2024 09:30 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 09:32

FED'in sürpriz faiz projeksiyonu altın fiyatlarını vurdu. Hükümet kapanma kriziyle boğuşan ABD’de, piyasalardaki dalgalanma yatırımcıları tedirgin etti.

İslam Memiş altın ve dolar için son uyarısını yaptı: Bu haftayı son hafta olarak görüyorum! İşte 2024'ün son tüyosu

İslam Memiş altın ve dolar için son uyarısını yaptı: Bu haftayı son hafta olarak görüyorum! İşte 2024'ün son tüyosu

Altın​ fiyatları, ABD​ Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikasıyla ilgili sürpriz açıklamalarının ardından sert bir düşüş yaşadı. Çarşamba günü altının ons fiyatı 2.750 doları aşarak zirve yaptıktan sonra hızla gerilemeye başladı. FED’in faiz projeksiyonlarını değiştirmesi, piyasaları derinden etkiledi.

FED’den Faiz Hamlesi

FED​, beklenen 25 baz puanlık faiz indirimi kararını açıkladı. Ancak asıl dikkat çeken, FED'in gelecekteki faiz politikalarını gösteren "dot plot" (nokta grafiği) raporundaki değişiklikler oldu. Bu raporda, 2024’ten 2027’ye kadar olan dönem için faiz projeksiyonları revize edildi. Önceki tahminlerde 2024’te dört kez faiz indirimi planlanırken, yeni raporda bu sayı bire indirildi.

FED Başkanı Jerome Powell​, toplantı öncesi konuşmalarında bu yönde sinyaller vermişti. Ancak piyasa, bu kadar "şahin" bir politika değişikliği beklemiyordu.

Piyasalarda Dalgalanma Yaşandı

Bu açıklama sonrası ABD finans piyasaları hareketlendi. Hisse senetlerinde sert düşüşler görülürken, altın fiyatları da büyük kayıp yaşadı. Altın vadeli işlemleri dün 63,90 dolarlık düşüşle 2.599 dolara geriledi. Bugün ise hafif bir toparlanma yaşandı ve altın günü 2.610 dolardan kapattı.

Hükümet Kapanma Krizi Kapıda

Bu arada, ABD’de hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Başkan seçilen Donald Trump, hükümetin finansmanı ve borç limitiyle ilgili yeni bir anlaşma duyurdu. Önerilen tasarı, hükümetin üç ay daha finanse edilmesini ve 2027’ye kadar borçlanma limitlerinin artırılmasını içeriyor.

Ancak bu tasarının Kongre'de onaylanıp onaylanmayacağı belirsiz. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bu konuda ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Özellikle Trump’ın 2027’ye kadar borç tavanını askıya alma önerisi, oldukça tartışmalı bir adım olarak değerlendiriliyor.