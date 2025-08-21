Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 420 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 4 milyon 420 bin liraya yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 420 bin liraya yükseldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 17:06

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 400 bin lira, en yüksek 4 milyon 420 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 420 bin lira oldu.

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 420 bin liraya yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 414 bin 999,50 liradan tamamlamıştı. 'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 664 milyon 679 bin 565,97 lira, işlem miktarı ise 1.288,88 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 775 milyon 801 bin 168,11 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 420 bin liraya yükseldi

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 420 bin liraya yükseldi

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.414.999,503.325,00

En Düşük4.400.000,003.310,00

En Yüksek4.420.000,003.356,00

Kapanış4.420.000,003.356,00

Ağırlıklı Ortalama4.411.949,843.338,61

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.664.679.565,97

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.288,88

Toplam İşlem Adedi65

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Sektörden Eylül ayı uyarısı geldi
Yatırımcıya 240 milyon destek! Yerel kalkınma hamlesi hayata geçirildi
ETİKETLER
#altın fiyat
#altın piyasası
#Kmktp
#Altın Borsası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.