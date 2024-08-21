Anaokulu ve bakıcı fiyatları anne ve babaların cebini yakacak! 1 yılda yüzde 150 zam

21 Ağustos 2024 12:15 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 12:21

Okulların açılmasına az bir süre kala çalışan anne ve babaları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Anaokulu ve bakıcı ücretleri zamlandı. İstanbul'da anaokulu ve bakıcı ücretlerine bir yılda yüzde 150 zam geldi. Artan kreş ve bakıcı fiyatları tüm anne ve babaları vurdu.

ANAOKULU ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yaz tatili bitti, okullar 9 Eylül'de açılacak. Öğrencileri okul telaşı sarmışken veliler ise düşünceli.

Son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar ailelerin bütçelerini zorlamaya başladı.

Okulların açılmasına az bir süre kala çalışan anne ve babaları ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

İstanbul'daki anaokulu ve bakıcı fiyatları 1 yılda yüzde 150 zamlandı.

1 YILDA YÜZDE 150 ARTTI

6 yaştan küçük kız ve erkek çocuklar, özel hazırlanmış yerlerde gündüz gözetimi yapılan anaokulları fiyatlarıyla anne babaları vurdu.

Geçen sene anaokulu ve kreşlerin ücretleri 7 bin TL ile 14 bin TL arasında değişiyordu. Şimdi ise 17 bin TL'den başlıyor, 35 bin liraya kadar çıkıyor.

Fiyatlar okulun sağladığı imkanlara, kira ve personel gibi giderlere göre belirleniyor.

BİR BAKICI PARASI NE KADAR?

Çocuk Bakıcısı dadı pozisyonunda 2024 yılında aylık ortalama 45 bin TL alıyor.

Bakıcı fiyatları ise geçen sene 15 bin TL civarındaydı. Şimdi ise 37 bin 500 TL ile 45 bin lira bandına çıktı.