Ankara'nın vergi rekortmenleri belli oldu! İşte en fazla vergi beyan eden ilk 100 vergi mükellefi

23 Eylül 2024 15:13 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 15:36

Ankara'nın 2023 yılı gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. Kurumlar vergisinde ise ilk sıranın sahibi de belli oldu. İŞte Ankara'da en fazla vergi beyan eden ilk 100 vergi mükellefinin isimleri.

Ankara'nın en çok gelir vergisi ve kurumlar vergisi veren mükellefleri listesi açıklandı. 480 milyon lira vergi ödeyen Rahmi Koç, gelir vergisi listesinde ilk sıraya otururken Kurumlar vergisinde 5 milyar 820 milyon lira vergi ile Türkiye Elektrik iletişim AŞ. ilk sıraya yerleşti.

ANKARA'NIN VERGİ REKORTMENLERİ

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, Ankara'da en fazla vergi beyan eden ilk 100 vergi mükellefinin isimlerini açıkladı.

Ankara'nın 2023 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk sıranın sahibi 480 milyon 80 bin lira vergiyle Mustafa Rahmi Koç oldu. İkinci sıradaki kişinin ismi açıklanmadı. Üçüncü sırayı 142 milyon 688 bin lira ile Mert Gür aldı.

Erman Ilıcak 86 milyon 206 bin lira ile yedinci, Feridun Geçgel 83 milyon 175 bin lira ile sekizinci, 53 milyon 363 bin lira ile Hayretin Reşat Köymen onuncu sırada yer aldı.

Listede sadece 30 kişinin ismi açıklandı.

KURUMLAR VERGİSİNDE ZİRVE TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM'İN

Kurumlar vergisinde ise ilk sıranın sahibi Türkiye Elektrik iletim A.Ş oldu. İkinci sırada 3 milyar 598 milyon 960 bin lira ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, üçüncü sırada 2 milyar 417 milyon 612 bin lira ile İller Bankası A.Ş. sıralandı. 100 kurumun sıralandığı kurumlar vergisi listesinde 48 kurumun ismi açıklanmadı.