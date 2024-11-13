Antep fıstığı resmen 'yeşil altın' oldu! Dubai çikolatası rüzgarı fiyatları uçurdu

13 Kasım 2024 17:25 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 17:37

Son dönemde Türkiye'de popüler hale gelen Dubai çikolatası Antep fıstığı, kadayıf ve çikolata gibi özel malzemelerle hazırlanarak tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Özellikle sosyal medya aracılığıyla yaygınlaşan bu ürün hem lezzetli hem de şık sunumuyla öne çıkıyor. Bu popülerlik aynı zamanda Antep fıstığı fiyatlarının yükselmesine de sebep oldu. Esnaflar Dubai çikolatasının popülaritesi ile birlikte Antep fıstığına olan talebin büyük oranda arttığını ve bunun da fiyatların yükselmesine neden olduğunu dile getirdi.

Antep fıstığı ve çıtır çıtır kadayıf dışı çikolatayla kaplı videolar ağızları sulandırmaya devam ediyor. Tatmak isteyen kuyruğa giriyor. Dubai çikolatası çılgınlığı sürerken Antep fıstığı fiyatı yükseldi. Fiyatlar resmen uçtu. Kilosu 2 bin TL olan Antep fıstığı Eylül ayından itibaren yeşil altın olarak anılmaya başlandı.

ANTEP FISTIĞI PİYASASI SARSILDI

Antep fıstığında arz talep dengesi bozuldu. Devreye stokçular girdi. Antep fıstığının kilogram fiyatı 3.000 liraya kadar çıktı. Geçtiğimiz aylarda kilosu 900 TL civarında olan Antep fıstığı şu anda en çok toz halinde satılıyor. Fıstığın şu anki fiyatı ise 1800-2000 lira civarında.

Dubai çikolatası popülerliliğini yitirmezse Antep fıstığının şu anki fiyatından 2 katı daha fazla pahalanması bekleniyor.

Gaziantep'te Fıstıkçılar Sitesinde esnaf olan Mehmet Akay, “Bu yıl fıstık rekoltesi çok yüksekti. Fıstık fazla olduğu için fiyatlarda düşüş olmuştu. Sezon başında fıstık gerçek değerini bulmadı. Fakat dünyada popüler hale gelen Dubai çikolatası sayesinde fıstık gerçek değerine yükseldi. 200 TL olan fıstık kilosu şu an 450 TL'ye yükseldi. Dubai çikolatasının fıstık üreticilerine olumlu etkisi oldu. Fıstık üreticileri bu durumdan çok memnun kaldı. Fıstığa olan talep böyle devam ederse fiyatlar daha da yükselir” dedi.

Dubai çikolatasının fiyatı ise şu an 250 TL ile 500 TL arasında değişiyor.



