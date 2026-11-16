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Ekonomi
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 16:54

Anthropic'e yatırımcılardan yoğun talep! Tarihin en büyük halka arzı olacak

Yapay zeka şirketi Anthropic'in halka arzına yönelik talep, satışa sunulan hisse miktarının yaklaşık 7 katına ulaştı. Halka arzın hedeflenen büyüklüğe ulaşması halinde 75 milyar dolarlık SpaceX halka arzını geride bırakacak.

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Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Anthropic'e yatırımcılardan yoğun talep! Tarihin en büyük halka arzı olacak
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 16:54

Yapay zeka geliştiricisi , borsasında "ANT" koduyla işlem görmeye başlamadan önce yatırımcılardan rekor düzeyde ilgi gördü. Bloomberg’in haberine göre, şirketin halka arzı için gelen talepler arz edilen hisse miktarının yaklaşık 7 katına ulaştı.

Anthropic'e yatırımcılardan yoğun talep! Tarihin en büyük halka arzı olacak

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Kaynaklar, Anthropic’e yönelik talebin ’in aynı aşamadaki halka arz sürecinden çok daha yüksek olduğunu belirtti. Benzer düzeydeki tek işlemin ise 2020 yılında halka açılan ve hisseleri ilk işlem gününde yüzde 112 değer kazanan Snowflake olduğu ifade edildi.

Anthropic'e yatırımcılardan yoğun talep! Tarihin en büyük halka arzı olacak

TARİHİN EN BÜYÜK HALKA ARZI ANTHROPİC OLABİLİR

Anthropic ve bazı yatırımcıları, 26 milyar dolarlık özel plasman dahil olmak üzere toplamda 90,4 milyar dolara kadar kaynak toplamayı hedefliyor. Hedeflenen tutar gerçekleşirse Anthropic, SpaceX'in 75 milyar dolarlık temel halka arzını geride bırakarak tarihin en büyük halka arzını gerçekleştirmiş olacak.

Şirket, 10 Kasım'da halka arz şartlarını hisse başına 70 ila 78 dolar fiyat aralığı ve 1,4 trilyon dolar değerleme üzerinden belirledi.

Anthropic'e yatırımcılardan yoğun talep! Tarihin en büyük halka arzı olacak

Halka arza liderlik eden Goldman Sachs ve Morgan Stanley'in talep toplama sürecini salı günü kapatması bekleniyor. Aynı tarihte Nvidia Jensen Huang'sız ilk finansal sonuçlarını açıklayacak. Huang talep toplama sürecinin kapanışından 5 gün önce yani 12 Kasım'da görevinden istifa etmişti.

NVIDIA'DAN 10 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

Nvidia ise Anthropic'in özel plasmanından yaklaşık 10 milyar dolarlık hisse almayı kabul etti. Anthropic hisselerinin fiyatlamasının çarşamba günü tamamlanması öngörülüyor.

Anthropic'e yatırımcılardan yoğun talep! Tarihin en büyük halka arzı olacak

ÇİNLİ YATIRIMCILARA ENGEL

Reuters’ın aktardığına göre, yatırımcı turlarının ilk günü olan 10 Kasım’ın sonunda talepler mevcut hisselerin yaklaşık iki katına, perşembe günü ise altı katına ulaşmıştı. Bloomberg de kurucuların hisse satışıyla birlikte benzer bir talep oranını bir gün önce duyurmuştu.

Anthropic'e yatırımcılardan yoğun talep! Tarihin en büyük halka arzı olacak

Ancak halka arz sürecinde tüm yatırımcıların talepleri kabul edilmiyor. Bloomberg'in haberine göre bankalar, Çin ana karası ve Hong Kong merkezli kurumlardan gelen siparişleri geri çevirdi. Kaynaklar, ABD'nin ITAR olarak bilinen savunma ticareti kurallarının ret kararında etkili olduğunu aktardı.

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#SpaceX
#nvıdıa
#Nasdaq
#Anthropic
#Snowflake
#Ekonomi
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