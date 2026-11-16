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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 12:09

THY'den Doğu Avrupa kampanyası: Biletler gidiş-dönüş 119 dolardan başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa destinasyonlarını kapsayan sınırlı sayıdaki indirimli bilet kampanyasını duyurdu. 25 Kasım 2026 tarihine kadar satın alınacak biletlerle 31 Mayıs 2027'ye kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, her şey dahil gidiş-dönüş uçuşlar 119 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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Editor
 Ümit Buget
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THY'den Doğu Avrupa kampanyası: Biletler gidiş-dönüş 119 dolardan başlıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 12:09

Dünyanın en çok ülkesine uçan , Doğu Avrupa destinasyonlarına yönelik bilet kampanyası başlattı. Sınırlı sayıda geçerli olacağı belirtilen kampanyada biletlerin, gidiş-dönüş her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı ifade edildi.

THY, Doğu Avrupa'da birçok noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat imkânı sunuyor. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanya kapsamında misafirler, gidiş-dönüş her şey dâhil 119 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Hava Yolları misafirleri, 25 Kasım 2026 tarihine kadar satın alacakları biletlerle, 31 Mayıs 2027 tarihine kadar avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştirebilecek.

THY'den Doğu Avrupa kampanyası: Biletler gidiş-dönüş 119 dolardan başlıyor


 

FİYATLAR NASIL ŞEKİLLENDİ?

Kampanya kapsamında gidiş-dönüş biletler; , Cluj, Köstence ve Timişoara'ya 119; 'ya 129; Varna'ya 139; Prag'a 149; Kişinev'e 159; Tiflis, ve Krakow'a 169; Batum'a 179; Vilnius ve Riga'ya 189; Tallinn'e 199; Bakü ve Erivan'a ise 209 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 

Kampanya kapsamında belirtilen fiyatlar, Türk Hava Yolları'nın resmî internet sitesinde sunulan fiyatlar esas alınarak hazırlanmış olup satış ofisleri ve seyahat acentelerinde farklılık gösterebilir. 

Türk Hava Yolları ve uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com üzerinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi'nden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.

 

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