Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Araba fiyatına kurbanlık! 1 tonluk 'Kocaoğlan' alıcısını bekliyor

Kayseri'de besicilik yapan Celal Alış Kurban Bayramı için hayvan satışlarını sürdürürken, ahırında bulunan ve 1 ton ağırlığında olan 'Kocaoğlan' ismini verdiği simental cinsi boğanın alıcısını bekliyor.

'na günler kala vatandaşlar da hazırlıklara başladı. Vatandaşlar kurulacak hayvan pazarlarında ibadetlerini yapmak için hayvan seçmeye hazırlanırken, çiftliklerdeki hayvanlar da alıcıları için hazırlanıyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken, Kayseri'de besicilik yapan Celal Alış isimli bir vatandaş, 1 ton ağırlığındaki 'Kocaoğlan' adını verdiği simental cinsi boğayı 400 bin TL'ye satışa çıkardı.
Kayseri'de besicilik yapan Celal Alış, Kurban Bayramı için hayvan satışlarını sürdürüyor.
Ahırında bulunan ve 'Kocaoğlan' adını verdiği 1 ton ağırlığındaki simental cinsi boğa alıcısını bekliyor.
Kocaoğlan isimli boğa, 400 bin TL'ye satışa sunuluyor.
Besici Celal Alış, hayvanın sağlığının ve randımanının iyi olduğunu belirtiyor.
Kocaoğlan 3 yaşında ve üzerinde sıkı pazarlık olmayacağı ancak geleni de üzülmeyeceği ifade ediliyor.
Kayseri'de besicilik yapan Celal Alış Kurban Bayramı için hayvan satışlarını sürdürürken, ahırında bulunan ve 1 ton ağırlığında olan 'Kocaoğlan' ismini verdiği simental cinsi boğanın alıcısını bekliyor. Heybetiyle ahırdaki hayvanların arasında en büyüğü olan Kocaoğlan, 400 bin TL'ye satılacak.

Hayvanın son halinden sonra adını Kocaoğlan koyduğunu söyleyen besici Celal Alış, "Şimdiye kadar kurbanlıklarımızın hepsini sattık. Sadece elimizle büyüttüğümüz ve Kocaoğlan ismini verdiğimiz büyük bir hayvanımız kaldı.

Canlı ağırlığı yaklaşık 1 ton ağırlığında. Önceden küçük oğlandı adı buradaki küçük hayvanlar gibiydi. Şimdi de aşırı büyüdüğünden dolayı Kocaoğlan oldu. Elimizde ve müşterilerini bekliyoruz.

Fiyat olarak da 400 bin TL'ye vereceğiz ilk gelene. Hayvanın sağlığı on numara beş yıldız diyelim. Yemesi içmesi güzel, randımanlı, simental et ırkı bir hayvan. Alana şimdiden hayırlı olsun diyelim. Kocaoğlan şu anda 3 yaşında. Ben şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum, kazasız belasız bayram geçirmelerini diliyorum. Kocaoğlan'da sıkı pazarlık yok diyelim ama geleni de üzmem" ifadelerine yer verdi.

