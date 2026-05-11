Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürüldü! Sahte dolar alarmı

Kars'ta düzenlenen operasyonda binlerce sahte doları piyasaya sürmek isteyen dolandırıcılara baskın yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle Kurban Bayramı'nı hedef alan dolandırıcıların parada sahtecilik olaylarının engellenmesi amacıyla operasyon başlattı.
Bu kapsamda Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle nakit para akışının arttığı bu dönemde 3 kişinin yasa dışı yollardan temin ettikleri sahte paraları piyasaya sürerek hayvan ticareti yapacakları duyumu üzerine şüpheliler takibe alındı.
KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, yanlarında bulundurdukları sahte paralarla araç içerisinde yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 878 adet 50'lik banknot, 75 adet 100'lük banknot olmak üzere sahte 51 bin 400 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların sorgusu sürüyor.