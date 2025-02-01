Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredisinin ödeme planı değişti: İşte 250 bin TL'nin geri ödemesi
Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrası araç sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, bankaların sunduğu en cazip taşıt kredisi seçeneklerini araştırmaya başladı. 250 bin TL kredi için farklı vade sürelerine göre hazırlanan ödeme planları, en avantajlı seçeneği belirlemek isteyenler için kritik bir karşılaştırma unsuru haline geldi. İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisi için ödeme detayları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık ve Ocak aylarında toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesi, araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir fırsat kapısı araladı. Politika faizinin yüzde 45 seviyesine gerilemesiyle birlikte, bankaların taşıt kredisi faiz oranlarında sınırlı da olsa düşüşler gözlemlendi. Bu gelişme, araba almak isteyenler vatandaşları en uygun kredi seçeneklerini araştırmaya yönlendirdi.
BANKALARIN TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİNDE GÜNCELLENEN TABLO
Bankalar, taşıt kredilerinde farklı vade seçeneklerine göre değişen faiz oranları sunmaya devam ediyor. Özellikle kısa vadeli kredilerde faiz oranlarının nispeten daha düşük olduğu görülürken, uzun vadeli kredilerde toplam maliyetin arttığı dikkat çekiyor. Bu nedenle, kredi kullanmayı düşünen vatandaşların yalnızca faiz oranlarına değil, ödeme koşulları ve ek masraflar gibi unsurlara da dikkat etmesi gerekiyor.
İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin ödeme planı...
AKBANK
Faiz Oranı: %3,70
Aylık Taksit: 27.904,90 TL
Toplam Ödeme: 336.296 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10 TL
Toplam Ödeme: 340.815 TL
KUVEYT TÜRK
Faiz Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 27.393,03 TL
Toplam Ödeme: 330.153 TL
VAKIF BANK
Faiz Oranı: %4,66
Aylık Taksit: 29.914,15 TL
Toplam Ödeme: 360.219 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,95
Aylık Taksit: 28.421,52 TL
Toplam Ödeme: 342.308 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10 TL
Toplam Ödeme: 340.815 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 30.191,47 TL
Toplam Ödeme: 363.547 TL
VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı)
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 27.679,09 TL
Toplam Ödeme: 333.399 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %5,09
Aylık Taksit: 30.836,12 TL
Toplam Ödeme: 371.283 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: %7,41
Aylık Taksit: 36.033,77 TL
Toplam Ödeme: 433.655 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 28.090,34 TL
Toplam Ödeme: 338.334 TL