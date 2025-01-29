Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Taşıt kredisinin ödeme planı güncellendi: İşte 250 bin TL'nin geri ödemesi

29 Ocak 2025 14:38 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:11

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu en avantajlı taşıt kredilerini incelemeye başladı. 250 bin TL kredi için vade sürelerine göre değişen ödeme planları, en uygun seçeneği arayan müşteriler için önemli bir kıyaslama noktası haline geldi. İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin ödeme planı...

Taşıt kredisi ve konut kredisi için indirim yolda: Ev ve araba alacaklar bu tarihe dikkat!

Taşıt kredisi ve konut kredisi için indirim yolda: Ev ve araba alacaklar bu tarihe dikkat!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık ve Ocak aylarında gerçekleştirdiği toplam 500 baz puanlık faiz indirimi, otomobil sahibi olmayı planlayan tüketicilere yeni bir umut kapısı araladı. Politika faizinin yüzde 45 seviyesine gerilemesiyle birlikte, bankaların taşıt kredisi faiz oranlarında sınırlı da olsa bir düşüş gözlemlendi. Bu gelişme, otomobil almak isteyen vatandaşları en uygun kredi seçeneklerini araştırmaya yönlendirdi.

BANKALARIN TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Bankaların taşıt kredilerinde sunduğu faiz oranlarında belirgin bir düşüş yaşanmasa da, kredi vadesine göre farklı faiz oranları ve ödeme planları dikkat çekiyor. Kısa vadeli kredilerde faiz oranları nispeten daha düşük seviyelerde seyrederken, uzun vadeli kredilerde maliyetler artış gösterebiliyor.

Araç sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, düşük faiz oranlarından yararlanarak bütçelerine en uygun kredi seçeneklerini değerlendirmek istiyor. Ancak taşıt kredisi alırken sadece faiz oranlarını değil, ek masraflar ve ödeme koşulları gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurmak büyük önem taşıyor.

İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %3,85

Aylık Taksit: 28.214,31 TL

Toplam Ödeme: 340.009 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 28.297,10 TL

Toplam Ödeme: 340.815 TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %3,58

Aylık Taksit: 27.658,61 TL

Toplam Ödeme: 333.340 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %4,66

Aylık Taksit: 29.914,15 TL

Toplam Ödeme: 360.219 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,95

Aylık Taksit: 28.421,52 TL

Toplam Ödeme: 342.308 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 28.297,10 TL

Toplam Ödeme: 340.815 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 30.191,47 TL

Toplam Ödeme: 363.547 TL

VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı)

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 27.679,09 TL

Toplam Ödeme: 333.399 TL

TEB

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 28.090,34 TL

Toplam Ödeme: 338.334 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,15

Aylık Taksit: 30.965,83 TL

Toplam Ödeme: 372.839 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %7,41

Aylık Taksit: 36.033,77 TL

Toplam Ödeme: 433.655 TL