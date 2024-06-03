Araç sahiplerini sevindiren haber! LPG'ye bu gece indirim geliyor

03 Haziran 2024 11:33 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 12:06

Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim olacak.

Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik; benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansıyor.

BRENT PETROLDE DÜŞTÜ, İNDİRİM GELDİ

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,89 dolar civarına kadar geriledi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre; otogaz (LPG) fiyatlarında 1 lira 8 kuruş indirim bekleniyor. İndirimli tarife bu geceden itibaren tabelalara yansıyacak.

Benzin ve motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

LPG: 20.97 TL

Benzin: 41,31 TL

Motorin: 40.2 TL

ANKARA

LPG: 20.87 TL

Benzin fiyatı: 42,35 TL

Motorin fiyatı: 41,25 TL

İZMİR

LPG: 20.51 TL

Benzin fiyatı: 42,61 TL

Motorin fiyatı: 41,56 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANIŞI

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.