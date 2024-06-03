Bakan lşıkhan'dan annelere müjde: 12 ay boyunca 11 bin 339 lira destek ödemesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 3 pilot ilde çalışan annelere yönelik olarak uygulanacak 325 euroluk destek başvurularının bugün başladığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, bir yıl boyunca çalışan annelere 325 euro yani 11 bin 339 destek sağlanacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından konuya dair şu açıklamaları yaptı:
11 BİN 339 TL DESTEK
Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla; çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz.
Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak.
Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları aşağıdaki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.