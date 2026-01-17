Arsa alacaklara yeni fırsat! İller bankası 12 ilde 24 ay taksitle arsa satışa çıkarıyor

İller Bankası’nın 12 ilde satışa çıkardığı 88 arsa için müzayede 27 Ocak Salı günü saat 10.30’da gerçekleşecek. Başvurular ise İstanbul, Ankara, Kütahya illeri ile internet üzerinden yapılabilecek. Müzayede için ödenecek teminat tutarları ise arsaların muhammen bedeline göre 5 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişiklik gösterecek…

İLLER BANKASI’NIN SATACAĞI ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Emlak Yönetim’in resmi sitesinde yer alan bilgilere göre İller Bankası’nın satışa çıkardığı arsaların yer aldığı illerin listesi şu şekilde:

Adana,

Ankara,

Antalya,

Aydın,

Balıkesir,

Denizli,

İstanbul,

İzmir,

Kütahya,

Mersin,

Muğla,

Samsun.

ARSALARA NE KADAR TEMİNAT ÖDENECEK?