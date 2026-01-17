Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Arsa alacaklara yeni fırsat! İller bankası 12 ilde 24 ay taksitle arsa satışa çıkarıyor

Arsa alacak vatandaşlara gün doğru. İller Bankası 12 ilde 88 muhtelif arsayı açık artırmayla satışa çıkarttı. Yüzde 30 peşinat ile katılım sağlanan müzayede ile satılacak arsalar için 24 ay vade uygulanacak. İşte İller Bankası arsa satışına dair detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arsa alacaklara yeni fırsat! İller bankası 12 ilde 24 ay taksitle arsa satışa çıkarıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 17:13

İller Bankası’nın 12 ilde satışa çıkardığı 88 arsa için müzayede 27 Ocak Salı günü saat 10.30’da gerçekleşecek. Başvurular ise İstanbul, Ankara, Kütahya illeri ile internet üzerinden yapılabilecek. Müzayede için ödenecek teminat tutarları ise arsaların muhammen bedeline göre 5 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişiklik gösterecek…

Arsa alacaklara yeni fırsat! İller bankası 12 ilde 24 ay taksitle arsa satışa çıkarıyor

İLLER BANKASI’NIN SATACAĞI ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Emlak Yönetim’in resmi sitesinde yer alan bilgilere göre İller Bankası’nın satışa çıkardığı arsaların yer aldığı illerin listesi şu şekilde:

  • Adana,
  • Ankara,
  • Antalya,
  • Aydın,
  • Balıkesir,
  • Denizli,
  • İstanbul,
  • İzmir,
  • Kütahya,
  • Mersin,
  • Muğla,
  • Samsun.
Arsa alacaklara yeni fırsat! İller bankası 12 ilde 24 ay taksitle arsa satışa çıkarıyor

ARSALARA NE KADAR TEMİNAT ÖDENECEK?

  • Muhammen bedeli 120.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000 TL,
  • Muhammen bedeli 120.001 TL – 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,
  • Muhammen bedeli 1.000.001 TL – 10.000.000 TL olan gayrimenkuller için 500.000 TL,
  • Muhammen bedeli 10.000.001 TL – 25.000.000 TL olan gayrimenkuller için 1.250.000 TL,
  • Muhammen bedeli 25.000.001 TL – 55.000.000 TL olan gayrimenkuller için 2.750.000 TL,
  • Muhammen bedeli 55.000.001 TL – 100.000.000 olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL,
  • Muhammen bedeli 100.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 10.000.000 TL ödemek zorundadırlar.

İLLER BANKASI ARSA SARIŞI BAŞVURUSU VE DİĞER DETAYLAR İÇİN BURAYA TIKLAYIN

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sahte kimlikle 10 milyon liralık vurgun! Başkasının arsasını sattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arsanın kazandıran şehirleri! İşte 2025'in sürprizlerle dolu listesi
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.