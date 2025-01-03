ASELSAN ile Aziz Yıldırım arasında dev anlaşma!
Türk savunma sanayi devi ASELSAN, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Dearsan da dahil olmak üzere üç şirketle toplamda 210,1 milyon euro değerinde yeni bir sözleşmeye imza attı.
ASELSAN, Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik arasında, deniz platformları için elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikini içeren önemli bir anlaşma imzalandı.
MİLYON EUROLUK ANLAŞMA
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik iş ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikine ilişkin 210 milyon 182 bin 574 avro tutarında sözleşme imzalanmıştır.''
Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2025 ile 2029 yılları arasında yapılacağı bildirildi.