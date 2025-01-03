ASELSAN ile Aziz Yıldırım arasında dev anlaşma!

03 Ocak 2025 14:15 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:26

Türk savunma sanayi devi ASELSAN, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Dearsan da dahil olmak üzere üç şirketle toplamda 210,1 milyon euro değerinde yeni bir sözleşmeye imza attı.

ASELSAN, Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik arasında, deniz platformları için elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikini içeren önemli bir anlaşma imzalandı. MİLYON EUROLUK ANLAŞMA ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik iş ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikine ilişkin 210 milyon 182 bin 574 avro tutarında sözleşme imzalanmıştır.'' Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2025 ile 2029 yılları arasında yapılacağı bildirildi. İlgili Haberler Esad rejiminin dünya ile bağlantısını Türkiye kesti! ASELSAN'dan tarihi başarı ASELSAN bir Türki devletle ihracat sözleşmesi imzaladı! 58,6 milyon dolarlık anlaşma