Sınır güvenliğini ASELSAN sağlıyor! ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol: Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var

30 Kasım 2024 11:02 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 11:20

Türk Savunma Sanayisinin en önemli yapı taşlarından birisi olan ASELSAN, sınırdaki güvenliğimizi arttırmak adına gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Zöhre Alagöz'e konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol; Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var' diyerek önemli mesajlar verdi.

Türkiye​ Savunma Sanayii​ alanında her geçen gün yeni atılımlar gerçekleştiriyor. Yerli ve milli teknoloji kullanılarak üretilen ürünler, Türkiye'nin dışa bağımlılığını minimum seviyelere indirdi. Üretilen milli ve yerli ürünler; terörle mücadele noktasında oldukça fark oluşturuyor. Sınırlarımızın güvenliğinde de kullanılan ürünler hakkında bilgi veren ASELSAN​ Genel Müdür Ahmet Akyol; 'ASELSAN çözümleri şu an etkin bir şekilde binlerce kilometre sınırımızda kullanılıyor. Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var. Anavatanımızın güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz.' İfadelerini kullandı.

Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından olan ASELSAN, geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle sınırların elektronik sistemlerle donatılmasını sağlıyor. Silahlı kuvvetlerinin neye ihtiyacı olduğunu yapılan saha çalışmaları ile belirleniyor.

Saha çalışması sonrası Türk mühendisleri ordunun ihtiyacını gidermek için etkin ve hızlı bir şekilde çalışıyor. ASELSAN kara savunma sistemleri, hava savunma teknolojileri ile silahlı kuvvetlerinin gücüne güç katıyor.

"SINIR HATTINDA ÇOK CİDDİ ÇÖZÜMLERİMİZ VAR"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol​, "Silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılarken, sık sık onlarla sahada buluşup ürünlerimizle ilgili geri bildirimleri alıyoruz. Yeni ihtiyaçları, yeni tehditleri, yeni yaklaşımları dinliyoruz. Bütün mühendislerimizle, bütün ekiplerimizle bunlara daha hızlı ve daha etkili cevap vermek, daha hızlı ürün geliştirmek için de çalışıyoruz. Birçok ürünümüz var. Yüzlerce, binlerce ürünümüz kahraman ordumuzca kullanılıyor.

Bunların daha ileriye götürülmesi için de sık sık buluşuyoruz. Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var. Sınırlarımızın bir taraftan fiziki güvenliği yürütülürken bunların elektronik sistemle donatılması için de ASELSAN’ın çözümleri şu an etkin bir şekilde binlerce kilometre sınırımızda kullanılıyor.

Radarlar, kameralar, fiber optik sensörler, hareket sensörleri; bunu yöneten akıllı yazılımlar ve benzeri bütün sistemlerle aslında anavatanımızın güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.